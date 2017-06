Zo praat Franz Tost over zijn rijdersbezetting in 2018

French geeft Helmut wat publiek advies.

De positie van Tost als teambaas van Scuderia Toro Rosso is uniek. Ondanks zijn officiƫle titel is hij onder de streep enigszins een speelbal van de hogere machten binnen Red Bull. Tost gaat bijvoorbeeld niet eens over de rijdersbezetting bij zijn team, want die wordt hem opgedrongen door Red Bull in de vorm van Helmut Marko.

De voormalig Formule 3 coureur kwam de F1 binnen in het kielzog van Ralf Schumacher, de ‘broer van’ die Franz in dienst van Willi Weber jarenlang bijstond in Japan. Via BMW-Williams kwam hij vervolgens terecht bij Toro Rosso. Waarschijnlijk kwam dit dankzij voormalig F1-coureur en mede-Oostenrijker Gerhard Berger, die aanvankelijk ook betrokken was bij BMW-Williams en daarna voor vijftig procent eigenaar werd van STR. Berger is inmiddels al lang vertrokken, maar French is al die tijd zijn rol blijven vervullen bij het tweede team van Red Bull.

Als zodanig heeft hij al de nodige jonge talenten zien komen en gaan bij Red Bull. In het verleden was een ongeschreven regel bij het team dat coureurs maximaal drie jaar de tijd kregen om zich te bewijzen. Daarna gold steevast het adagium ‘je hoeft niet naar huis te gaan, maar hier kan je niet blijven’.

In gesprek met Autosport geeft Tost echter aan dat hij er niet rouwig om zou zijn als er verandering komt in deze policy. Hij spreekt overduidelijk zijn voorkeur uit voor het aanblijven van de huidige coureurs. Dat zou hij zelfs ‘fantastisch’ vinden:

“This is a decision for Red Bull. We have to wait. But if they continue with us it would be fantastic. They are still young and we are still developing them. They are 22 and 23 years old. This is not an age where you can say you belong to the old drivers. We will see what Red Bull decides, but if they will stay with us I think the complete team would be more than happy.”