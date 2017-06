Zo praat Helmut Marko over de opvolging van Max Verstappen

De Oostenrijker die niet bekend staat als de meeste tactvolle man in de F1-paddock doet weer eens een boude uitspraak. En dat betekent onder andere slecht nieuws voor Richard Verschoor.

In een interview met Motorsport Total is Helmut Marko gevraagd naar de toekomst van de rijdersbezetting bij Red Bull. Marko spreekt nog maar eens uit dat Max en Daniel ook volgend jaar voor het team uit zullen komen. Wel geeft hij toe dat Ricciardo nu hij wat ouder wordt wat vaker zijn teleurstelling laat blijken over het feit dat Red Bull wederom geen auto gebouwd heeft waarmee de Ozzie kan strijden voor de titel. Ook de Australiër heeft volgens Marko echter, net als Max, een waterdicht contract.

Maar hoe zit het dan met de jaren na 2018? Zowel de honeybadger als Max worden dankzij hun puike prestaties ernstig in verband gebracht met andere teams. Bij die teams kunnen ze sowieso meer geld vangen en hebben ze wellicht een betere kans op de titel. Dat laatste blijft in de F1 altijd een beetje koffiedik kijken. Maar goed, de kans is hoe dan ook aanwezig dat Max en/of Daniel na 2018 het Oostenrijkse team gedag zegt. Op dat moment moeten er dus alternatieven klaarstaan.

Red Bull kan, net als alle andere teams plegen te doen, zomaar een coureur ergens vandaan plukken. Eerder deden ze dat bijvoorbeeld met Coulthard, Webber en Bourdais. Maar, dit is niet (meer) de stijl van de renstal. Ze hebben namelijk niet voor niks een opleidingsprogramma.

In tegenstelling tot teams als Ferrari en McLaren, die zelden of nooit daadwerkelijk jonge talenten uit hun eigen selectie jonge talenten promoveren tot een racezitje, is het Red Bull’s eer te na om elders te shoppen. Het helpt natuurlijk ook dat Red Bull met Toro Rosso nog een tweede team heeft. Zo kregen veel coureurs via Red Bull in de afgelopen jaren al een kans in de F1.

Het probleem is alleen: Marko is niet zo gecharmeerd van de talenten die hij momenteel heeft rondlopen. Oké, bij Toro Rosso klopt Sainz qua resultaten en uitspraken stevig op de deur. De Spanjaard zou waarschijnlijk zonder al teveel problemen door kunnen schuiven naar ‘het grote team’. Mits Marko zijn aversie tegen Sainz senior kan overwinnen tenminste. Voor Kvyat is de situatie al een stuk onzekerder. We kunnen ons moeilijk voorstellen dat de Rus ooit weer terugkeert bij RBR, wat betekent dat Red Bull hem een beetje laat zwemmen bij STR.

Het feit dat Kvyat, ondanks zijn demotie naar STR, de voorkeur kreeg boven GP2-kampioen Pierre Gasly dit jaar zegt veel over de lage pet die Marko opheeft van de Fransman. Maar ook voor de mannen die daarachter zitten heeft Marko niet al teveel mooie woorden over:

“Er zit geen nieuwe Max Verstappen bij. We hebben wel een goede Fin in de GP3, Niko Kari. Hij is snel in de long runs, maar niet zo snel in de kwalificaties. Daarnaast hebben we nog drie coureurs in de Formule Renault, Neil Verhagen [een Amerikaan], Richard Verschoor en Dan Ticktum. Verhagen moet je nog een beetje tijd geven omdat hij uit Amerika komt. Het niveau in de Formule-racerij is daar zo laag dat het vergelijk met de Europeanen nog niet eerlijk is. Verschoor won vorig jaar kampioenschappen in de Formule 4, maar stelt nu teleur. Dan Ticktum tenslotte is nogal inconsistent.”

Tsja…Die kunnen de Red Bull-pupillen dus in hun zak steken…