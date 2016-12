Zo praat Lewis Hamilton over Donald Trump

LH44 kreeg ooit wat kritiek te verduren van de hat0rz toen hij in hun ogen iets té amicaal was met Vladimir Vladimirovich Putin na het winnen van de Russische Grand Prix. Maar wat vind Lil' Lewis eigenlijk van Vlad's nieuwe gabber Donald Trump?

In een eindejaars-interview met Time Magazine reflecteert de swek-koning van de F1 over zijn bewogen jaar. Na twee titels op rij in 2014 en 2015 boorde Rosberg hem dit jaar de titel door de neus. Een pijnpuntje waar de Brit nog steeds niet helemaal overheen is gekomen. Ook tegenover Time blijft er namelijk op hameren dat hij geen gelijke kans heeft gekregen van het team om het kampioenschap te winnen door de technische malheur die hem afgelopen seizoen met enige regelmaat trof.

Maar goed dat is water onder de brug. De Pagani-rijder werd echter ook nog gevraagd naar gebeurtenissen naast de baan. Zo ging Lewis dit jaar bijvoorbeeld full on Sylvana Instagram nadat de Amerikaanse politie stug door bleef knallen op hun zwarte medemens.

Hoewel de boodschap van Hamilton zo neutraal was als die kon zijn, was het simpele feit dat hij zich mengde in deze beladen discussie reden genoeg voor allerlei mensen om over hem heen te vallen. Lewis zegt er het volgende over:

“Some white people were angry, some black people were angry. Of course, the issue is there are these cops that happen to be killing black people. But it’s all lives matter. To the millions that follow me, I’m trying to be careful. I don’t want to segregate myself away from other ethnicities. I feel equal to Mexicans, Asians, everyone. That’s the kind of positive message I want to get out.”

Tevens werd de LaFerrari-rijder en inwoner van Colorado ook nog gevraagd naar zijn mening over voormalig Diablo-rijder Donald Trump. Poltical junkie Lewis geeft aan dat hij alle debatten gekeken heeft, maar dat hij Obama toffer vindt:

“I could not switch the news channel to watch something else. That’s never, ever happened to me. It’s such a huge contrast. When you’re a politician like Barack Obama, who’s a really good family guy, he never groped a woman, or said anything derogatory about women. He’s someone I can personally look up to. If I had a kid, I could be comfortable that my kid is going to look at that guy and benefit. I can’t say that would be the case with Trump.”

Winnie zal ongetwijfeld trots zijn op LH44. Of misschien juist niet, wie weet.