Zo praten Max Verstappen en co over ‘The Shield’

Het gaat hierbij niet om de TV serie uit de naughties.

De rensport van tegenwoordig is veiliger dan ooit, maar dat neemt niet weg dat als je in vliegende vaart over een circuit scheurt een serieus ongeval nog altijd in een klein hoekje zit. Helaas zijn we daar de afgelopen jaren nog eens ruw aan herinnerd door bijvoorbeeld de ongevallen van Felipe Massa en Jules Bianchi, om het maar even bij de F1 te houden.

Uit beide crahes bleek dat de hoofden van de coureurs behoorlijk kwestbaar zijn voor kwetsuur. De helmen en viziers zijn weliswaar beter dan ooit, maar als je er op hoge snelheid een object mee raakt kunnen ze het nog steeds niet winnen van de natuurwetten.

Zodoende is de FIA al enige tijd bezig met de ontwikkeling van een systeem dat het risico op het koppen van een object flink vermindert. In de afgelopen jaren hebben we verschillende coureurs zien testen met de Halo, die eruit zag als een onooglijke wichelroede die over de cockpit gedrapeerd werd.

Uiteindelijk is deze oplossing echter om verschillende redenen afgeschoten. Het ding werd door velen te lelijk bevonden en bovendien hadden sommigen twijfels over de veiligheid van het apparaat in verschillende scenario’s. Wat nou als de auto in brand vliegt en je er in vast komt te zitten dankzij dat ding boven je hoofd?

De FIA moest dus terug naar de tekentafel en is inmiddels op de proppen gekomen met het ‘Safety Shield’, dat in de volksmond al snel gewoon ‘Shield’ wordt genoemd. Let wel, dit is dus weer wat anders dan het cockpit scherm dat Red Bull ontwikkelde.

Er zijn nog geen officiële plaatjes van het schild, maar de coureurs hebben naar verluidt al een voorproefje gekregen van het ding. De meeste impressies laten een soort slurfvormig ruitje zien dat uitmond vlak voor het stuur. Het ruitje gaat níet over het hoofd van de coureur heen zoals bij een gevechtsvliegtuig. Er is overigens al besloten dat het ding volgend jaar ingevoerd wordt, dus de coureurs kunnen hooguit nog wat suggesties doen voor tweaks aan het design. Tenzij het volk zich realiseert dat het sterker is dan hun leiders, uiteraard.

Maar voor dat laatste is wel vereist dat de coureurs uniform zijn in hun mening. Dat is echter allerminst het geval. Crash.net maakte de balans op van coureurs die tegen de Shield zijn, vóór de Shield zijn of nog geen vast standpunt hebben. Kimi hoort uiteraard in het laatste kamp. Zie het overzicht hieronder waar jouw favoriete coureur valt in het spectrum.

Voor:

Felipe Massa, Lance Stroll

Tegen:

Romain Grosjean, Daniil Kvyat, Jolyon Palmer, Max Verstappen, Marcus Ericcson



Onbeslist:

Valtteri Bottas, Lewis Hamilton, Sergio Perez, Nico Hulkenberg, Esteban Ocon

De redenen waarom de verschillende coureurs in deze kampen horen loopt uiteen. Felipe Massa is logischerwijs voor alles waardoor de kans dat hij nog eens een veer tegen zijn hoofd aan krijgt kleiner wordt:

“The most important thing is the safety, so improving the safety is what we are pushing for in Formula 1. If you ask me whether I prefer the Halo or the Shield, the Shield looks nicer, it looks beautiful on the car, but it’s a bit worse for the safety. For me the safety is the most important thing, so maybe I would say the Halo has more safety but it’s important to improve safety anyway. I’m in favor of improving safety, so the Shield is better than maybe how the car is now.”

De meesten die tegen zijn hebben ongeveer dezelfde mening als Max Verstappen:

“They should leave it like it is. Formula 1 is open cockpit racing. And there are always risks in every sport, it’s always part of it. Of course there are some very unlucky accidents that happened in the past but you cannot control it and the shield will not make a difference in that as well. You know when the tyre lands, the shield will not protect you.”

De twijfelaars verliezen zichzelf, net als Kimi Raikkonen, in nuance:

“[Bwwoah] I have seen a bit of the shield, of what they showed to us. Until we try, it’s very hard to say how it is. Is it better than the halo? I don’t know. Look-wise, I don’t think there’s much difference between either of them.”

Vind jij The Shield een goed idee, of zou je liever zien dat de coureurs een rood schild krijgen als power up tijdens races? Laat het weten, in de comments.