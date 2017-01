Zo proberen Rusland en OPEC de olieprijs op te drijven

Er is een overschot aan olie, maar Rusland en de OPEC willen natuurlijk gewoon geld verdienen. En dus doen ze hun best de prijzen op te drijven, iets wat sneller gaat dan verwacht. En die fijne meneer Trump speelt ook nog een rol in dit verhaal.

De prijs voor een vat olie flikkerde in twee jaar tijd ongelooflijk hard omlaag, iets wat gevoeld wordt door de producenten. Als je aan je baas moet uitleggen dat een vat olie twee jaar terug $107 dollar opleverde, terwijl je er vandaag de dag met moeite meer dan $52 dollar voor krijgt, dan heb je het niet echt naar je zin op je werk. De oorzaak is divers, maar een tijdje geleden besloot de OPEC in samenwerking met onder andere Rusland om minder olie te gaan verkopen. Het doel: schaarste creëren zodat er weer hogere prijzen betaald kunnen worden. Op die manier gaan de prijzen weer oplopen en dat zullen wij ook gaan merken aan de pomp.

Ze doen dat door de oliewinning terug te brengen. Vandaag werd duidelijk dat dat sneller gaat dan gedacht. Zowel de OPEC als Rusland lopen voor op hun doelstelling, gesloten op 10 december. In dat akkoord werd afgesproken om per 1 januari 2017 minder olie te gaan produceren, in plaats van te proberen meer en meer olie de markt op te pompen zoals de afgelopen jaren het geval was. De grootste olieproducent ter wereld heeft de productie al teruggeschroefd met 500.000 vaten per dag. Algerije en Koeweit lopen ook voor op schema. Venezuela en Irak zijn nog niet bij hun targets, maar zeggen deze wel op korte termijn te gaan halen. Rusland heeft z’n productie ook al met 100.000 vaten per dag terug weten te schroeven.

Nadat het akkoord gesloten was steeg de olieprijs meteen tot ruim 58 dollar, inmiddels is de prijs weer iets gezakt omdat men in afwachting was of de doelstellingen wel gehaald zouden worden. Daar lijkt het dus absoluut op, dus je kunt erop rekenen dat de olieprijs weer gaat stijgen. En da’s jammer voor ons, want dat gaan wij aan de pomp helaas gewoon merken. In ieder geval tot eind juni, want dan loopt de deal in principe af en kan iedereen weer lekker z’n eigen gang gaan als er geen vervolgdeal gesloten wordt.

Gekke Donald

Een factor die overigens nog van invloed kan zijn op de olieproductie van OPEC is dat President Donald Trump van de Verenigde Staten (ja, dat is dus écht gebeurd) heeft geroepen onafhankelijk te willen worden van OPEC. Dat zou betekenen dat zij meer olie zullen moeten gaan winnen in eigen beheer, en dat ze tot ongeveer 10% van de dagelijkse productie van OPEC niet meer nodig zouden kunnen hebben. Als het hem allemaal lukt, natuurlijk. We zullen zien.