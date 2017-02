Zo rap gaat de Chiron van 0 naar 400 naar 0 km/u

Heerlijke, nutteloze feitjes op de zondagochtend.

De productie van de Bugatti Chiron is intussen begonnen en we konden al uitgebreid bekijken hoe het productieproces van de 1.500 pk sterke hypercar er ongeveer uitziet. Puntje blijft alleen die topsnelheid. VAG blijft een beetje VAAG over de Vmax van de Chiron. In eerste instantie werd een afgeregelde topsnelheid van 420 km/u gecommuniceerd, maar die snelheidsmeter loopt toch echt door tot 500 km/u.

Verschillende bronnen denken dan ook te weten dat de Bug in staat is om een snelheid van 464 km/u te halen, al zou dat pas volgend jaar officieel door de fabriek worden gecommuniceerd. Mogelijk zijn de ingenieurs nog bezig met testen om ervoor te zorgen dat die snelheid veilig kan worden gehaald, al zijn we benieuwd waar klanten dat uit willen testen. De testbaan in Ehra-Lessien is waarschijnlijk de enige plek ter wereld waar het kan, afgezien van lange rechte stukken snelweg.

Ondanks de mysterieuze topsnelheid heeft Wolfgang Durheimer, baas van Bentley en Bugatti, onlangs aan een redacteur van Evo gemeld dat de Chiron in staat is om 0-400-0 km/u af te raffelen in minder dan 60 tellen! Die prestaties laten zich logischerwijs lastig vergelijken met cijfers van andere merken, al was wel bekend dat de Koenigsegg Regera sneller van 0-300 km/u accelereert. De Zweed doet het in 10.9 tellen, waar de Bug er 13,6 seconden voor nodig heeft. De Koenigsegg Agera R doet dan weer 0-300-0 km/u in 21,2 seconden. Niet te vergelijken met de claim van Bugatti, maar het geeft een beetje aan in welke richting we moeten denken. Het geeft ook een beetje aan dat de Bug-getallen verder niet zoveel zeggen, er is immers geen vergelijkingsmateriaal.

De bal ligt dus weer bij Koenigsegg, maar eerst zouden we graag bewegend beeld zien om de claim van Bugatti te staven.