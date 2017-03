Zo staat het ervoor met Caparo

Het was een poosje stil rondom de Britse hypercarfabrikant. Té stil. Toch lijkt het erop dat het bij Caparo weer de goede kant op gaat.

De Caparo T1 liet bij z’n onthulling in 2006 een onuitwisbare indruk achter na het neerzetten van een bizarre rondetijd van 1:10 min op het Top Gear-circuit. De straatlegale racer komt volgens velen het meeste in de buurt bij een echte Formule 1-auto. Onder de kap ligt een teruggetunede V8 (575 pk) uit een Indycar en dankzij alle aerodynamische foefjes levert het ding 875 kg aan downforce bij een snelheid van 240 km/u. Let wel: de auto weegt nog geen 500 kg, dus dit is geen speeltje voor beginners. Oh wacht, vergeten we nog de prestaties. 0-100 km/u duurt ongeveer 2,5 seconden en de topsnelheid ligt op ruim 320 km/u.

Ondanks die berg aan indrukwekkende cijfers is het al een poos stil rond het merk. Qua jaarlijkse productie werd gemikt op 25 stuks die bij lange na niet werden gebouwd. Per 2012 waren er namelijk slechts 16 exemplaren verkocht in Groot-Brittannië, aldus Wikipedia.

Surseance van betaling

Caparo kwam enkele jaren geleden op een negatieve manier in het nieuws. Het merk is onderdeel van het gelijknamige imperium dat onder leiding stond van Angrad Paul. Deze man was ook in hoge mate verantwoordelijk voor de bizar snelle T1. Helaas liepen de zaken minder gepland dan gehoopt en de Caparo-groep moest in het najaar van 2015 surseance van betaling aanvragen.

Dit slechte nieuws leidde ertoe dat Angrad Paul zichzelf helaas van het leven beroofde en daarna werd het stil rondom het automerk. Er gloort echter licht aan de horizon! De hele Caparo-winkel is namelijk overgenomen door de Liberty House Group, een groot bedrijf dat eveneens in de metaalsector actief is. Door deze overname wordt ook de auto-tak van Caparo weer nieuw leven ingeblazen en volgens de laatste berichtgeving wordt fors geïnvesteerd in een nieuwe vestiging waar gewerkt zal worden aan de T1 Evo.

Een nieuwe start

Veel details over deze auto zijn helaas nog niet bekend. Wel heeft Liberty House aangegeven dat voor het revampen van de T1 wordt samengewerkt met de JRM Group. Deze toko prepareert bijvoorbeeld de Nissan GT-R Nismo GT3 en weet dus hoe je een rappe auto ontwerpt en in elkaar schroeft.

We hopen van harte dat we snel weer positief nieuws over Caparo kunnen melden. Knotsgekke auto’s worden tegenwoordig te weinig gebouwd, dus een dergelijke frisse wind is altijd welkom. (via: The Times)