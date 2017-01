Zo torpedeert Ferrari de titelkansen van Max Verstappen

Het Italiaanse peerd staat onder druk en begint een beetje te steigeren achter de spreekwoordelijke groene tafel.

Het is een oude wet in de racerij: als je niet op de baan kan winnen, kan je altijd nog proberen om politieke druk uit te voeren op de regelgevers zodat die je laten winnen. Race-organisatoren zitten namelijk vaak dusdanig verlegen om grote spelers die aan de start willen verschijnen dat je al snel behoorlijk wat in de melk te brokkelen hebt als deelnemer. Dat geldt eens te meer voor grote fabrikanten en misschien wel het állermeest voor Ferrari in de F1. Niet voor niks krijgt het rode team al jarenlang een extra zak geld toebedeeld van Bernie voor haar aanwezigheid. Het is een beetje alsof de KNVB Ajax elk jaar tien miljoen extra geeft om net die speler te kunnen kopen die het verschil maakt.

Dat gezegd hebbende is het zeker niet alleen Ferrari die dit spelletje probeert te spelen. Zo dreigde Red Bull de afgelopen jaren meerdere keren de F1 te verlaten als de FIA de regels niet zo zouden veranderen dat ze weer elk jaar kampioen konden worden. Velen claimen dat Ford de Le Mans-organisatie zo ver heeft gekregen om de terugkeer van de GT op het Circuit de la Sarthe een écht feestje te maken door de geldende equivalentie-formule in de GT-klasse ietwat in Amerikaans voordeel te calibreren. Volkswagen Seat bleef enkele jaren geleden in het WTCC net zo lang zeuren over meer turbodruk voor hun diesel-Leons totdat ze de atmosferische benzinemotoren eindelijk konden verslaan. Kortom, de voorbeelden zijn legio.

Inmiddels kunnen we in deze categorie er weer een extra paragraafje bijschrijven. Ongeveer twee maanden voordat de gladiatoren beginnen met de eerste wintertest, tracht Ferrari haar grootste concurrenten alvast te verwonden. Niet door een subtiel dolkje in de ribbenkast te prikken onder het harnas, maar wel door vraagtekens te zetten bij de legaliteit van de auto’s van de grootste concurrenten.

Zowel Mercedes als Red Bull hebben volgens Autosport namelijk een hydraulisch systeem ontwikkeld dat de stabiliteit van hun chassis moet verbeteren. Het systeem heeft als officiële doel om de verticale beweging van de auto op te vangen en daarmee het contact met het asfalt te verbeteren. De teams in kwestie gebruiken het naar verluidt als vervanging van het FRIC (Front and Rear Interconnected) systeem, dat werd verboden in 2014. Hoe het nieuwe systeem omschreven wordt doet ons denken aan de ‘mass damper’ die Renault gebruikte in 2005. Die werd destijds echter ook al verboden, dus het nieuwe systeem zal wel net iets anders werken en werd tot op heden legaal geacht. Mercedes heeft het kennelijk zelfs al gebruikt in het afgelopen seizoen.

Ferrari heeft tot op heden geen protest ingediend tegen het systeem, maar de FIA om verduidelijking gevraagd of het is toegestaan in 2017. Hoofdontwerper Simone Resta claimt dat ze dit doen omdat ze overwegen om het zelf ook te gaan gebruiken:

“We are considering a family of suspension devices that we believe could offer a performance improvement through a response that is a more complex function of the load at the wheels than would be obtained through a simple combination of springs, dampers and inerters. In all cases they would be installed between some combination of the sprung part of the car and the two suspension rockers on a single axle, and achieve an effect similar to that of a FRIC system without requiring any connection between the front and rear of the car.”

Echter de F1-fan weet dat zeker de topteams al weer zeker een dik jaar aan het werk zijn aan hun nieuwe auto’s en zo’n nieuw systeem implementeren op het laatste moment niet optimaal is. Lees je dan ook tussen de regeltjes door, dan is de boodschap uit de brief die naar de FIA en alle andere teams is gegaan vooral: dit is illegaal, bannen die handel. In regel 3.15 van het FIA-wetboek staat namelijk dat bewegende aerodynamische onderdelen (met uitzondering van de DRS-vleugel) verboden zijn. Dat was ook de reden dat de demper van Renault destijds verboden werd. Ferrari doet er in hun statement alles aan om duidelijk te maken dat ook dit stiekem een aerodynamica-trucje is:

“All suspension devices in question feature a moveable spring seat and they use energy recovered from wheel loads and displacements to alter the position of the heave spring. Their contribution to the primary purpose of the sprung suspension – the attachment of the wheels to the car in a manner which isolates the sprung part from road disturbances – is small, while their effect on ride height and hence aerodynamic performance is much larger, to the extent that we believe it could justify the additional weight and design complexity. We would therefore question the legality of these systems under Art. 3.15 and its interpretation in TD/002-11, discriminating between whether certain details are ‘wholly incidental to the main purpose of the suspension system’ or ‘have been contrived to directly affect the aerodynamic performance of the car’. (nadruk toegevoegd)”

De timing van deze ‘vraag’ zo vlak voor het nieuwe seizoen (relatief gezien, we zitten nog te bibberen van de afkickverschijselen tot eind maart) is dan ook opvallend, gezien het feit dat het systeem niet splinternieuw is. Net als Ferrari zijn ook Mercedes en Red Bull Racing natuurlijk al grotendeels klaar met hun auto’s. Mochten zij de nieuwe bolides inderdaad ontwikkeld hebben met/rondom dit systeem én de FIA oordelen dat het illegaal is, hebben die teams mogelijk wel een probleem. We zullen dus maar scherp in de gaten houden hoe dit avontuur verder zal gaan.



Bedankt Rene voor de tip!