Zo trof een Amsterdammer zijn Golf aan

Het geboefte heeft er geen problemen mee om vlak voor kerst nog even een paar bestellinkjes af te handelen.

In (Vietn)Amsterdam Nieuw-West keek de eigenaar van deze VW Golf vreemd op toen hij ontdekte dat de twee rechter portieren van z’n auto spoorloos verdwenen bleken te zijn. Volgens het slachtoffer zijn de dieven behoorlijk vakkundig te werk gegaan.

Zo waren er geen kabels doorgeknipt. Wel moesten een paar ruitjes worden ingetikt om de deuren van de Volkswagen te ontgrendelen. De politie had volgens het slachtoffer nog nooit zoiets gezien. De politie kijkt waarschijnlijk te weinig op Autoblog!

Verder is volgens de eigenaar van de auto sprake van een inbraakgolf (lol) in zijn wijk. Gelukkig is de man goed verzekerd en heeft hij binnenkort gewoon weer een vijfdeurs Golfje voor de deur staan. (via AT5)

Dank aan @e36thuglife voor de swaggy tip!