Zo vond de Duitse politie een Nederlandse Model S terug

Snel op weg naar de dichtstbijzijnde goedgekeurde Body Shop dan maar...

Voor boefjes is het doorgaans niet een heel slim idee om een Tesla te stelen, want big Elon is watching you. Iedere Tesla houdt contact met het moederschip en heeft een ingebouwd GPS-tracking systeem dat altijd aanstaat. Misschien niet heel tof als je je bovengemiddeld zorgen maakt over je privacy, maar aan de andere kant wel zo handig als een steelmeneer er met je elektrische bak vandoor gaat. Menig dief is op die manier al tegen de lamp gelopen.

Er zijn echter ook steelmeneren die iets slimmer zijn dan de rest. Hoewel het zonder sleutel of toegang via de myTesla app moeilijk is om een Tesla te klauwen en vervolgens ontraceerbaar te maken, vinden de grijpgrage vingers van het dievengilde altijd een weg. De beloning als het lukt is dan ook groot, want Tesla onderdelen zijn stervensduur. Zoals frequent reageerder @stfu onlangs al opmerkte:

“Hoe blij ik ook ben met mijn Tesla, ik ben ontzettend bang voor schades. Een spatbordje kan al zo 2.500 euro kosten.”

Met dat soort bedragen kan je je voorstellen dat onderdelen die ‘van de vrachtwagen af zijn gevallen’ het goed doen op de zwarte markt. De restanten van een Nederlandse Model S (rijtest) die onlangs gestolen werd vielen echter niet van de vrachtwagen af, maar werden door de Duitse politie aangetroffen ín een vrachtwagen.

De vrachtbak op Litouws kenteken ving op de A12 het oog van een alerte politieman. De vrachtbak was op weg naar de grens. Bij een inspectie van de laadruimte trof de Bundespolizei de Tesla-onderdelen aan, waaronder een volledig battery pack. De 40-jarige bestuurder claimde dat hij de auto in Amsterdam gekocht had en kon zelfs een bonnetje overleggen. Dit papiertje bleek echter nep te zijn.

Een van de boeven is dus in de kraag gevat, maar voor de Model S is het aan de plaatjes te zien te laat. Tesla mag dan bezig zijn met het uitbreiden van het aantal reparatieshops, maar dit exemplaar is té erg verknipt door de ontvoering.

Bedankt Roel voor de tip!

Image-Credit: Bundespolizei