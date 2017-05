Zo werkt het xDrive systeem van de nieuwe BMW M5

BMW heeft nog steeds niet het doek getrokken van de nieuwe M5. Wel vertellen ze alvast hoe het vierwielaandrijvingssysteem in zijn werk gaat.

Het was al bekend en nu is het officieel. De nieuwe generatie M5 krijgt standaard xDrive met zich mee. Het gaat hier echter om een compleet nieuw systeem. Een beetje nuance is dus wel op zijn plaats.

Allereerst heet het niet xDrive maar M xDrive. Dit is een nieuw intelligent systeem dat je kunt vergelijken met de huidige Mercedes-AMG E63 (rijtest). Zo verdeelt de 4.4-liter M TwinPower Turbo V8 het vermogen van 600 pk over alle vier de wielen. De aandrijving krijgt net als de AMG diverse rijmodi. Met een druk op de knop is het mogelijk om alle zeshonderd paarden los te gooien op de achterwielen in combinatie met het M differentieel. BMW belooft dat al het vermogen ook zonder deze modus most of the time wordt losgelaten op de achterwielen. Hoe dat in de praktijk aanvoelt zullen we ondervinden met de rijtest. Het nieuwe M xDrive-systeem beleeft zijn debuut in de M5. De verwachting is dat andere toekomstige M GmbH-producten ook dit geavanceerde systeem (optioneel) aan boord gaan krijgen.

De M xDrive-instellingen zijn af te stellen via de M Dynamic Mode. Met iDrive kun je straks 4WD, 4WD Sport of 2WD selecteren. Je favoriete setup sla je vervolgens op en met de M-knop op het stuur verandert de supersnelle zakensedan in een losgeslagen hooligan.

BMW heeft met het bekendmaken van dit nieuws een reeks spyshots vrijgegeven. Ook is er een video verschenen waarop de nieuwe M5 in actie is te zien. Je checkt de video op Autojunk.