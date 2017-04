Zo willen de F1-bazen het inhaalprobleem aanpakken

Met de introductie van bredere, snellere auto's lijkt het aantal inhaalacties per race behoorlijk terug te lopen. Achter de schermen worden daarom plannen gesmeed die deze negatieve trend moeten doorbreken.

We schreven eerder al over de afname van het aantal inhaalacties in de F1. De auto’s zijn breder geworden en hebben meer last van dirty air, waardoor het een stukje moeilijker is om binnen een bepaalde afstand van je voorganger rond te karren. Zo werd bij de vorige race in China 33 maal van positie gewisseld, waar dat aantal vorig jaar nog op een bizarre 161 stuks lag.

Ook Liberty Media heeft in de gaten dat er zaken moeten veranderen. Volgens technische man Ross Brawn moet vooropstaan dat inhalen mogelijk is, maar dat het ook weer niet doodeenvoudig wordt om je voorganger een plekje terug te verwijzen. Eigenlijk precies wat nu het geval is. Kijk naar Verstappen die Ricciardo zonder al te veel moeite inhaalde, terwijl Ricciardo er niet in slaagde om z’n teamgenoot richting het einde van de race te verschalken.

Brawn speelt daarom met de gedachte om actieve vering, een systeem dat vanaf 1993 werd verboden, weer toe te staan. De reden: zodra een auto dicht op een voorganger rijdt, verandert de balans van de laatste auto in het rijtje. Daardoor moet deze vaart minderen en wordt het lastig om nog in te kunnen halen. Actieve vering kan in dit verband uitkomst bieden door de balans te herstellen, ook of juist als er dicht op een voorganger gereden wordt.

Probleem: de kosten. Teams als Ferrari, Mercedes en Red Bull steken miljoenen per jaar in hun F1-teams. De kans is dan ook groot dat zij van reglementswijzigingen de vruchten plukken omdat ze simpelweg meer middelen tot hun beschikking hebben. Brawn denkt daarom na over een standaard systeem dat door alle teams moet worden gebruikt.

Andy Green, technische man van Force India, lijkt het een goed idee om in plaats van actieve vering toe te staan dat coureurs vanuit de cockpit de instelling voor dempers, anti-rollbars en bodemspeling kunnen aanpassen zodra ze dicht op een tegenstander rijden. Deze oplossing zou volgens Green namelijk stukken goedkoper zijn. (via: AM und S)

Over actieve vering gesproken: Williams maakte er in de eerste helft van de jaren ’90 furore mee. Denk bijvoorbeeld aan de FW15B uit 1992 waarmee Nigel Mansell oppermachtig was, of de FW15C: de laatste auto waar Alain Prost kampioen mee werd.