Zo woont een gefortuneerde liefhebber van Italiaanse auto’s

Binnenkijken bij autoliefhebbers met geld, dat willen we allemaal wel.

Tenminste, jij wel als je het tot deze tekstregel hebt geschopt. Dan heb je de voyeuristische drang om te gluren naar dat gene wat normaal verborgen blijft niet weten te weerstaan. Snap ik volledig, want de hierboven getoonde garage is alvast het toonbeeld van een zeer goede smaak en dus is de interesse in de rest van dit huis in Den Bommel gewekt.

We zien onder andere een Alfa Romeo Montreal, 2600 Spider, 1900 Super Sprint, Maserati Quattroporte V en een Maserati 4200 GranSport Spyder. Op een andere foto kunnen we ook nog het neusje van een vroege Alfa Spider ontwaren. Al met al een collectie om je vingers bij af te likken. En dan lijkt er achter de Nissan Navara nog iets schuil te gaan, zou daar soms een Alfetta staan te pronken?

Als we de rest van de foto’s bekijken, dan lijkt de hobby van de heer des huizes (m/v) zich vooral te beperken tot de garage, iets waar de vrouw des huizes (m/v) vermoedelijk de aanleiding toe is geweest. Dat een dergelijke autofanaat slechts een klein schaalmodelletje in een boekenkast heeft staan, is toch op z’n minst opvallend te noemen.

De neo-klassieke inrichting van het in 2006 gebouwde huis vertoont hier en daar wat landelijke trekjes, maar dit zijn zaken die een koper natuurlijk vrij kan inrichten. Dat geldt niet voor het zwembad, dat naar keuze overdekt dan wel een een buitenzwembad is: niets meer aan doen! Het perceeloppervlak is liefst 4.260 vierkante meter groot, dus groene vingers dan wel een tuinman zijn een vereiste. Evenals een goed gevulde bankrekening om de vraagprijs van 2.250.000 euro neer te tellen voor dit optrekje. En dan moet er nog genoeg overblijven om die fijne garage weer te vullen…

Met dank aan @donvincenzo voor de tip!