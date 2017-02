Zo wordt Max’ nieuwe RB13 van circuit naar circuit vervoerd

Met de vlam in de pijp...

Hoewel de eerste wintertrainingen in de F1 minder dan een maandje van ons verwijderd zijn, heeft Red Bull Racing nog steeds geen datum bekend gemaakt waarop ze de RB13 aan het publiek voorstellen. Maar naast Max en Daniel heeft het team nog wat andere coureurs in dienst en zij weten vanaf vandaag wel hoe hun bolides van dit jaar eruit gaan zien. Red Bull Racing deelt vandaag op haar sociale media namelijk plaatjes van de trucks die in seizoen 2017 de RB13’s naar de Europese races vervoeren. Bij de races in verre oorden zoals Singapore en de Verenigde Staten komen er uiteraard ook schepen en vliegtuigen bij het vervoer in actie. Een klassieke trains, planes and automobiles dus. Alleen dan zonder treinen en met schepen.

De trucks reflecteren doorgaans de livery die ook de racebolides siert. Op de Renault’s zien we echter de combinatie van (mat) blauw, rood en geel terug die we kennen van vorig jaar. Mocht je dus gehoopt hebben op een terugkeer van het paars dat voorheen op de auto’s zat kom je bedrogen uit. Persoonlijk vind ik deze livery echter mooier.

De opleggers zijn bíjna net zo groot als de exemplaren die sommige teams inzetten bij de Junk Yard Race. Uiteraard worden de auto’s en alle toebehoren er zo efficiënt en voorzichtig mogelijk ingereden. Denk daarbij echter niet aan de verticale opslagmethode die General Motors ooit gebruikte, maar meer aan supersterke dozen waarin elk schroefje op de juiste plaats ligt.

De auto’s worden doorgaans ontdaan van alle vleugels en dergelijke die toch alleen maar af kunnen breken in zo’n truck. Uiteraard worden ze ook op een manier in de bak geïnstalleerd waardoor slechte vibraties en dergelijke tegen worden gegaan. De trucks zijn tenslotte bedoeld voor vervoer door Europa en België hoort daar ook nog steeds bij. Het onderstaande timelapse filmpje van Sauber geeft je een idee hoe een en ander in zijn werk gaat.