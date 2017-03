Zo ziet de Huracán Performante er in het echt uit

Geen flauwe computerplaatjes. Gewoon het echte werk na de clique.

Toen Lamborghini gisteravond het doek trok van de Huracán Performante kregen we een stapel computerplaatjes voor onze kiezen. Ja, daar wordt niemand vrolijk van. Gelukkig staat de auto in Genève in het vlees en dus kunnen we zien hoe de supercar er echt uit ziet.

Het is een bijzonder lekker ding geworden met de twee centrale uitlaten als nieuw kenmerk. Hebben ze fraai afgekeken van Ferrari. Het model heeft 640 pk, 600 Nm, 0-100 in 2,9 seconden en een top van 325 km/u.

De Italiaanse flair wordt nog eens benadrukt met de vlag van het Zuid-Europese land boven de zijskirts, dat in combinatie met iedere kleur wel te pruimen is. Het getoonde model in Zwitserland is bovendien helemaal klaar voor Koningsdag dankzij de oranje tint.