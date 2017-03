Zo ziet een monsterlijke Brabus er in het echt uit

De banana for scale durfde zelfs niet naast dit ding te staan, moet je nagaan.

Toch knap dat Brabus de Mercedes G500 4×4² nog weet te kwadrateren. Daarmee mogen we gerust spreken van een 4×4^3, maar zo heet het ding officieel niet. Dit is namelijk de Brabus 550 Adventure en hij ziet eruit alsof ‘ie in staat is om vrijwel alles en iedereen op de weg op te vreten.

De 4.0 V8 onder de kap werd opgekieteld naar een fijne 550 pk en 800 Nm. Daarmee zoeft deze geweldenaar van een kilo of 3.000 (geen grap) in 6,7 tellen naar 100 km/u en bij 210 km/u maakt de begrenzer een einde aan de pret. Over het bizarre uiterlijk hoeven we het niet te hebben. De foto’s spreken voor zich.