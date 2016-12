Zo ziet een net ingereden Renault 5 Turbo II eruit

Die kont, die ongelofelijke dikke kont.

In het pre-Kardashian tijdperk was het de Renault 5 Turbo die bredere heupen had dan de realityster uit the Land of the Free. Het is een icoon uit de jaren tachtig en in tegenstelling tot garage queens als een oude Lambo, Jag of Ferrari werd er met de Renault veelvuldig gereden.

Een exemplaar met weinig ervaring is dus zomaar gevonden. Dat ze bestaan bewijst deze Turbo II uit 1983. Dit witte exemplaar heeft namelijk slechts 5.900 kilometer ervaring. Van de Renault 5 Turbo zijn in totaal zo’n 5.000 exemplaren gebouwd, waarvan bijna 3.200 Turbo II’s. Deze hete hatch uit de eighties heeft een vier-in-lijn die goed is voor 160 pk.

De Turbo II is de goedkopere variant van de Turbo. Dit is ook de reden waarom er meer Turbo II’s zijn. De auto is goedkoper omdat er meer materialen van de reguliere Renault 5 werden gebruikt. Renault bouwde de 5 Turbo als homologatiemodel voor de groep B rally’s.

In tegenstelling tot vandaag de dag is de Renault 5 Turbo een echte hot hatch van vroeger. De motor zit achter de bestuurder en de auto heeft achterwielaandrijving. Ingrediënten die we bij hedendaagse hete hatches (helaas) niet meer zien, al deed de Franse autofabrikant een kleine poging met de nieuwe Twingo. De Turbo II in kwestie zal in feburari worden geveild te Parijs.