Zou jij naar de merkdealer gaan… van een ander merk?

Ford hoopt van wel.

En dan niet omdat Ford klanten haar werkplaatsen uit wil jagen, maar juist de niet-Ford-rijder wil uitnodigen zijn of haar wagen naar de Ford-dealer te brengen. In de Verenigde Staten is Ford namelijk begonnen met onderdelenlijn Omnicraft als uitbreiding op Motorcraft, het merk waaronder de dealers OEM-onderdelen verkopen en monteren. Met deze nieuwe onderdelen kun je straks ook met je Dodge RAM 1500 of Cadillac Bourgham naar de Ford-dealer voor een grote beurt.

Voorlopig gaat Ford het Omnicraft-merk alleen voeren in de Verenigde Staten, maar het achterliggende idee is natuurlijk wel interessant. ‘Merkentrouw is dood’ schreven we al eerder, maar dat hoeft natuurlijk niet direct te betekenen dat je je oude dealer geen warm hart toedraagt. Daarnaast hebben sommige mensen nog altijd meer vertrouwen in officiĆ«le merkgarages dan in universele garages, maar kan het zijn dat de dealer van hun merk niet om de hoek zit. Ook dan zou de ‘universele merkgarage’ een uitkomst kunnen zijn.

Nadelen zijn er natuurlijk ook. Zo afficheerde MINI laatst met de kreet ‘Niemand kent je MINI beter dan MINI’ en hoelang kun je dat volhouden als de werkplaats vol Fiat’s, CitroĆ«ns en Daihatsu’s staat? Dat stukje specialisatie is immers ook een argument om te kiezen voor een merkdealer. Aan de andere kant, een oliefilter blijft een oliefilter…

Foto: @jghans op Autojunk.nl