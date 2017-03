Zoveel dikke winst pakken Porsche en Ferrari per auto

Je slaat stijl achterover als je de bedragen hoort.

Eerder vandaag haalde we al aan dat Porsche opereert met een flinke winstmarge. Bij ons zunige Nederlanders roept dat onherroepelijk de vraag op: hoeveel vangen ze nou eigenlijk per auto? De cententellers van Bloomberg denken dat zij het antwoord hebben op deze vraag. Daarbij moeten we aantekenen dat ze de kwestie in onze ogen wel wat simplistisch aanvliegen. Maar, desalniettemin geeft het je toch wel enigszins een idee van wat je nou eigenlijk ‘teveel’ betaalt voor zo’n Porker of Fezza.

Bloomberg neemt simpelweg de winst van het bedrijf en deelt dat door het aantal auto’s dat het vorig jaar heeft verkocht. De winst bedroeg 3,9 miljard Euro en het aantal verkochte auto’s 237.778. Dat komt neer op 16.413 en een beetje Euro winst per verkochte auto.

Dit bedrag is een veelvoud van het cijfer dat je krijgt als je dezelfde berekening maakt voor merken als BMW en Mercedes. Bij deze merken ligt de gemiddelde winst per auto op zo’n 4.500 Euro. Deels kan dat verklaard worden door de hogere gemiddelde verkoopprijs van Porsche’s ten opzichte van die andere twee merken. Maar, de winstmarge is ook veel groter: BMW en Daimler mogen blij zijn als de helft van de 17,4 procent winstmarge halen die Porsche vorig jaar haalde.

Het kan echter nog extremer. Bloomberg heeft namelijk ook berekend wat Ferrari pakt op elke auto die ze verkopen. In geval van het steigerende paard komt de marge neer op zo’n 84.000 Euro per auto.

Dat is natuurlijk een schrikbarend bedrag, maar vergeet niet dat hierbij dus geen rekening is gehouden met het feit dat Ferrari enorm veel winst haalt uit de verkoop van merchandise. Bloomberg schat zelf in dat deze business goed is voor zo’n dertig procent van de winst van het merk.

Enfin, dan nog zou er een marge van een kleine 60.000 Euro overblijven per auto. Het werkt dus wel, die praktijk om sommige klanten extra veel te laten betalen voor hun raspaard. De kopers kunnen zich gelukkig troosten met de gedachte dat het geld vervolgens aangewend kan worden om nieuwe mooie Ferrari’s mee te ontwikkelen.



Bedankt Dennis voor de tip!