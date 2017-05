Zoveel verdienden Alonso & Co met de Indy 500

Rondjes rijden tot je er tureluurs van wordt: schuift dat nog een beetje?

Fernando Alonso heeft sowieso al niet te klagen, want de Spanjaard beurt bij McLaren nog steeds een fijne 40 miljoen eurootjes per jaar. Alles wat daar nog bij komt is dus mooi meegenomen, maar we gokken dat ze in huize Alonso geen foldertjes uit zitten te spitten op zoek naar de laatste aanbiedingen.

Ondanks dat Alonso’s race er al voor het einde op zat toucheert de Spanjaard nog steeds een fijne 305.805 USD. Fernando kwam dan niet aan de finish, maar hij was wel de rookie van het jaar. Ook wordt het feit dat hij de GP van Monaco liet schieten door de Amerikanen op waarde geschat.

Nog iemand die de finish niet haalde maar die wel aardig beloond werd: Scott Dixon. Deze coureur klapte er ongenadig hard af (video), terwijl hij van pole position was vertrokken. Voor het behalen van de eerste startplaats krijgt Dixon 446.629 USD.

Dan de mannen die de finish wél haalden, met bovenaan winnaar Takuma Sato:

Takuma Sato, 2.458.129 USD

Helio Castroneves, 770.629 USD

Ed Jones, 535.629 USD

Max Chilton, 484.129 USD

Tony Kanaan, 438.129 USD

Niet slecht, voor een (half) middagje rondscheuren!