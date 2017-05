Zunne dikke Manta occasion, jonge!

Hou m'n bier vast, de Opel Manta uit de New Kids film staat te koop! Gewoon ophalen dat ding, wij betalen helemaal nergens meer voor.

Er zijn legendarische filmauto’s genoeg en daar hebben jullie meningen genoeg over, zo bleek al eens. Of het nu gaat om Eleanor, KITT, alles van James Bond, alles uit de Fast & Furious-reeks, of de Mustang van Steve McQueen uit Bullit: je kan ze nu vergeten. De filmauto der filmauto’s is namelijk nu te koop.

De groene Opel Manta met kenteken 86-GRG-1 is de echte. Staat op allemaal papieren van Arnie, die koekwaus van Eyeworks die er met het geld van de film vandoor is gegaan. Er zitten ook een paar foto’s bij van tijdens het filmen maar die mogen de verkopers niet op internet zetten. Om de boel strak aan te kunnen bieden zijn er een paar emmers groene verf overheen gebatst. Daarna hebben die Duitsers er een nieuw kenteken op geklapt, MON-GO 6. Zal wel te maken hebben gehad met de 2.0 16V Turbo die ongeveer 320 pk ophoest, kan je mooie wheelies mee maken jonge! Verder is er een heleboel aan gedaan maar we zijn te lui om dat te vertalen gek! Moeten ze die Duitse advertenties maar nasynchroniseren. Paar dingetjes dan: gele Koni’s, schijfremmen rondom en een dikke uitlaat tegen al die kutvlinders.

Hij verscheen onder meer in de New Kids tv-serie, New Kids Turbo, New Kids Nitro en ander cultureel erfgoed zoals videoclips van DJ Paul Elstak en Scooter. De vraagprijs van €63.850 boeit niet, wij betalen namelijk helemaal nergens meer voor.

Met dank aan @weijs voor de tip.