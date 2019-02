天才! Unieke Mazda RX-7 voor Le Mans gevonden

Een schitterende vondst.

Zeg Mazda en Le Mans en menig liefhebber zal direct de snerpende Wankelmotor van de iconische 787B horen. De Japanse autofabrikant heeft echter vaker deelgenomen aan de legendarische afstandswedstrijd. Aan het begin van de jaren ’80 verscheen het namelijk aan de start van de 24-uursrace met twee exemplaren van de 254i, een op de RX-7 gebaseerde raceauto.

Niet lang na de 24 uur van Le Mans van 1982 was het gedaan met beide exemplaren. Hoewel de 254i met #82 de wedstrijd heelhuids eindigde als achtste, sneuvelde de bolide later tijdens een deelname aan een race op het circuit van Fuji. #83, de 254i in kwestie, haalde de finish van de desbetreffende 24 uur van Le Mans niet en kwam later in andere handen terecht. Vooralsnog is het niet duidelijk wat er exact met de 254i is gebeurd, maar gedacht wordt dat de auto korte tijd met een roze livery door leven ging voor een ander raceteam. Zij hebben de auto vermoedelijk in de vergetelheid laten raken, waardoor de wagen liefst 35 jaar lang van de radar verdween.

Recentelijk is de auto op haast miraculeuze wijze gevonden. Tegelijkertijd zijn er direct plannen gemaakt om de auto nieuw leven in te blazen. Het plaatwerk van de RX-7, wiens bloedlijn direct te verbinden is aan de SA22C RX-7 van 1979, zal door Powercraft worden gerestaureerd. De 13B rotatiemotor, die ongeveer 300 pk moet produceren, zal door de Japanse tuner RE Amemiya worden gebouwd. Het project heeft uiteraard de zegen van Mazda gekregen, daar de fabrikant een dergelijke auto uit zijn geschiedenis maar al te graag in ere hersteld ziet worden.

Overigens mag er geen twijfel bestaan over de echtheid van de RX-7 254i. Om te kunnen bevestigen dat het daadwerkelijk ging om de #83 uit de 24 uur van Le Mans van 1982, werd de hulp van Tachimoto-san ingeroepen. De beste man was destijds de hoofd mechanicus bij Mazdaspeed. De Japanner ontdekte dat het inderdaad de #83 was door een blik te werpen op de achterophanging en het remsysteem. Beiden zijn voor de #83 uniek.

De enige overgebleven Mazda RX-7 254i op aarde zal na afronding van het restauratieproject waarschijnlijk de wereld afreizen om allerlei evenementen te bezoeken. (Bron: Japanese Nostalgic Car)