看那个! 20 Chinese kopieën even duur als 1 échte Urus

Geen geld, voor zo'n nepperd.

Als er één ding is waar Aziatische landen, en dan in het specifiek China, goed in zijn, is het wel het kopiëren van Westerse goederen. Dit bewees Huansu Auto recentelijk maar weer, toen het haar versie van de Lamborghini Urus presenteerde. Tot op heden hadden we enkel digitale kiekjes tot onze beschikking, maar deze week werd de auto officieel aan het publiek getoond. En wat blijkt? Hij is een klap goedkoper dan het origineel!

Dit was natuurlijk wel enigszins te verwachten, daar de auto’s op de buitenkant na eigenlijk totaal anders zijn. Niet alleen zijn de materialen kwalitatief beduidend minder, onder de huid van het beestje vinden we een blok dat in geen mijlen kan tippen aan de krachtbron in de Urus. Waar de Lamborghini een 650 pk sterke twin-turbo V8 heeft, moet de Huansu Hyosow een 184 pk sterke geblazen 2-liter viercilinder doen. Schakelen gebeurt middels een zes- of achttraps automaat, maar ook deze zal niet te vergelijken zijn met de achttraps automaat in de Urus.

Reken dit bij het feit dat Huansu Auto duizendmaal minder allure heeft dan het legendarische merk uit Sant’Agata Bolognese, en je zult je er niet over verbazen dat er omgerekend slechts 13.366 euro voor wordt gevraagd. De Hyosow komt in december exclusief op de Chinese markt en draagt momenteel een indicatieprijs van tussen de 100.000 en 150.000 Yuan (20.049 euro). En een echte Lamborghini Urus? Die kost minimaal 278.844 euro.