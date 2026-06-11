Deze oude Passat-diesel legt de langste afstand op één tank af!

Tegenwoordig kan je met je plug-in hybride een heel eind komen. Toch zijn er nog steeds geen EV’s die de magische grens van 1.000 km doorbreken. Buiten wat concept auto’s om. Ondanks dat steeds meer EV’s een behapbare actieradius hebben, blijven de diesels de über cruiser. Het recordverhaal van deze Passat diesel laat dat ook maar weer zien.

Baas van het hypermilen

Het verhaal begint bij de Duitse YouTuber, Offroadventure, met een ambitieus plan. Van Hildesheim (half uurtje onder Hannover) naar de Poolcirkel rijden op een enkele tank brandstof. Een rit van dik 2.300 kilometer. Deze route is hij gaan afleggen in een Passat-diesel, van de B5-generatie met de 1.9 TDI-motor.

Om op een tank de 2.300 kilometer te bewerkstelligen werden er wat aanpassingen gedaan aan de Volkswagen. Zo werd onnodig gewicht uit de auto verwijderd en werden de dakrails en antenne weggehaald. Ook werden de banden flink opgepompt om zo min mogelijk rolweerstand te hebben. Aerodynamische velgen konden ook niet ontbreken natuurlijk.

Hoewel de brandstoftank normaal 62 liter groot is, wist de Duitser 72 liter mee te nemen op zijn avontuur. Hij vulde namelijk de tank voor het laatste beetje bij het ontluchtingsventiel. Om daarnaast nog een indicatie te geven van het ultieme hypermilen, heeft de Volkswagen-rijder de auto zelfs op de krik gezet zodat terwijl de Passat schuin stond hij het laatste beetje kon bijvullen. Je moet natuurlijk wel elke mogelijkheid tot meer brandstof met beide handen aangrijpen bij zo’n recordpoging.

Drie liter op 100 kilometer!

Tijdens de reis zelf werd erg gelet op de snelheid en werden en kleefde de Passat maximaal achter vrachtwagens. Toch ging na 2.090 kilometer het brandstofreserve lampje branden. Uiteindelijk heeft de Passat een knappe 2.398 kilometer afgelegd. Dus nog 300(!) kilometer gereden met het brandstoflampje aan. Dat is nog eens een andere vorm van range anxiety.

Uiteindelijk betekent het dat de Duitser een verbruik had gerealiseerd van drie liter op 100 kilometer en zijn einddoel behaald heeft. Met deze knappe prestatie verbeterde de Passat-rijder zijn vorige record van 1.913 kilometer met nog eens bijna 500 kilometer.

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