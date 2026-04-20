G-Power maakt van BMW M5 een 1.000 pk-monster

Je denkt misschien: 727 pk in een BMW M5 is wel genoeg. Je weet wel, voor boodschappen en af en toe een sprintje op de Autobahn. Maar ergens in Duitsland zat iemand bij G-Power en dacht: “die boodschappen kunnen veel sneller worden gedaan."

Van serieus snel naar compleet absurd

De standaard BMW M5 G90 is al geen slome jongen. Met 727 pk en 1.000 Nm zit je al ruim in het “onverantwoord snel” segment. Maar G-Power gooit daar dus doodleuk nog een schep bovenop. Het resultaat? Tot 1.013 pk en 1.200 Nm. Ja, dat zijn hypercar-cijfers… in een sedan waar je ook gewoon je schoonmoeder in vervoert.

En het mooie: dit laat meteen zien hoeveel potentie er nog in die hybride V8 zit. Elektrificatie of niet, er zit nog genoeg ruimte om compleet door te slaan.

Niet alleen software, maar serieus sleutelwerk

Even voor de duidelijkheid, dit is geen simpele “even een chippie erop”-upgrade. G-Power pakt het grondig aan.

Voor de volle 1.000 pk-versie krijg je onder andere aangepaste downpipes met sportkatalysatoren, een compleet nieuw uitlaatsysteem, grotere intercoolers en een carbon intake. Alles om meer lucht binnen te krijgen, de boel koel te houden en natuurlijk: meer herrie. Want laten we eerlijk zijn, er komt meer emotie uit een Citroën C1 met een lekke uitlaat.

Afijn. het hele pakket zorgt ervoor dat de motor beter kan ademen en de extra power ook daadwerkelijk aankan, in plaats van zichzelf op te blazen bij het eerste stoplichtsprintje.







Kies je niveau van gekte

Niet iedereen wil meteen full send gaan, dus G-Power biedt meerdere stappen aan. Je kunt instappen met 850 pk zonder hardware-aanpassingen, of langzaam opbouwen richting 900 en 950 pk. Maar ja, als je toch bezig bent… waarom dan niet meteen die vier cijfers aantikken?

Prestatiecijfers zijn er nog niet, maar laten we eerlijk zijn: als een standaard M5 al in 3,5 seconden naar de 100 beukt, dan wordt dit gewoon belachelijk snel. Vooral de tussensprints gaan compleet los.

Portemonnee doet ook mee

Dan het minder leuke nieuws: dit feestje is niet goedkoop. Voor het volledige GP-1000-pakket betaal je 31.297 euro. En dat is nog zonder extra opties. Wil je nog een hogere topsnelheid, een carbon intake of andere goodies? Dan mag je nog wat extra euro’s aftikken.

Maar goed, als je al in een nieuwe M5 rijdt, lig je daar waarschijnlijk niet wakker van.