1,2 miljoen Tesla's onderzocht na angstaanjagende klachten

Je zou bijna denken dat Tesla een abonnement heeft op onderzoeken van de Amerikaanse verkeerswaakhond. Normaal gesproken gaat het dan om software, Autopilot of Full Self-Driving. Dit keer is het echter de hardware die voor problemen zorgt. En die repareer je toch een stuk minder makkelijk met een software-update.

Een krakend geluid... en daarna is het klaar

De Amerikaanse NHTSA is een voorlopig onderzoek gestart naar (schrik niet) bijna 1,2 miljoen Tesla's. Het gaat om Model 3's uit 2018 tot en met 2020 en Model Y's uit 2021 tot en met 2023. De aanleiding van dit onderzoek? Zo'n 156 klachten van eigenaren die melden dat onderdelen van de voorwielophanging plotseling geen zin meer hebben in de samenwerking. Opvallend genoeg kregen bestuurders volgens de toezichthouder meestal géén melding op het dashboard. Al betwijfel ik of dat überhaupt mogelijk is.

Sommigen hoorden vooraf alleen een krakend of piepend geluid tijdens het sturen. Dat klinkt ergens redelijk onschuldig, maar in meerdere gevallen eindigde de rit op een bergingswagen omdat de auto simpelweg niet meer bestuurbaar was.

Tesla dacht dit hoofdstuk al afgesloten te hebben

Het opvallende is dat Tesla eerder al twee terugroepacties uitvoerde voor vergelijkbare problemen aan de voorwielophanging. Toen ging het om 2.791 Model 3's en later nog eens 422 exemplaren. Volgens de NHTSA lijken de nieuwe klachten echter niets met die eerdere recalls te maken te hebben. Dus: het zou zomaar kunnen dat er dus nóg een probleem speelt. Oh jeetje...

Een eigenaar van een Model Y uit 2021 beschrijft hoe meerdere draagarmen tegelijkertijd de geest gaven bij nog geen 47.000 kilometer op de teller. Geen waarschuwing, geen lampje. Alleen een of ander krakend geluid dat achteraf de laatste waarschuwing bleek te zijn. Leuk is anders.

Geen software-update deze keer

Voorlopig is er nog geen sprake van een terugroepactie. De NHTSA onderzoekt eerst of er ook echt sprake is van een structureel probleem. Maar als de conclusie luidt dat de klachten gewoon hartstikke terecht zijn, kan Tesla een flinke klus te wachten staan. Want in tegenstelling tot een niet werkend infotainmentsysteem of een bug in de software los je een afbrekende ophanging nou niet bepaald op met een OTA-update.

En dat is misschien nog wel de grootste uitdaging voor Tesla. Softwareproblemen kun je lekker op afstand repareren. Als er ijzer stukgaat, zul je toch echt ouderwets de brug op moeten. Dat zou dit onderzoek zomaar kunnen laten uitgroeien tot een van de grootste technische dossiers waar Tesla de afgelopen jaren mee te maken heeft gehad.

Bron: NHTSA

Foto: @Nemus

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