Autoverkoop groeit in Europa: dit zijn de populairste merken
De Europese autoverkoopcijfers tot en met oktober 2026 zijn door de ACEA bekendgemaakt. Hybrides en EV's zijn natuurlijk de populairste krachtbronnen, maar welke merken verkopen nu het best in Europa?
De Europese verkoop van nieuwe auto's is in de eerste tien maanden van 2026 gestegen met 5,4 procent ten opzichte van vorig jaar naar bijna 9 miljoen auto's. Het overgrote deel ervan is een hybride zonder stekker: 36 procent. Daarna is de EV met 23 procent de grootste groep, kort gevolgd door de benzineauto (21 procent). Hierna komt niet de diesel, maar de PHEV met 10 procent. Oftewel, 33 procent van de nieuwe auto's is een stekkerbak. Dat zit hier in Nederland wel anders.
Top 10 populairste merken - Oktober 2026
Hoewel de berichtgeving je anders doen geloven (door de tegenvallende verkopen in China) is zowel het merk als de groep van Volkswagen veruit de koning in Europa. Het merk zelf verkocht de afgelopen maand meer dan 100.000 nieuwe auto's. Dat zijn er meer dan de Renault Groep met Renault, Dacia en Alpine bij elkaar (94.281). Puik werk!
- Volkswagen – 100.545 stuks
- Toyota – 61.781 stuks
- Skoda – 61.569 stuks
- Renault – 54.226 stuks
- BMW – 57.291 stuks
- Mercedes – 47.913 stuks
- Peugeot – 42.268 stuks
- Audi – 41.409 stuks
- Kia – 37.605 stuks
- Hyundai – 27.367 stuks
Top 10 populairste merken - Januari t/m oktober 2026
Ook als we naar de voorgaande maanden van dit jaar bekijken, blijft VW de baas. Het merk zit bijna aan de 1 miljoen verkopen in Europa. Ook in dit lijstje is Toyota nummer 2 op gepaste afstand, maar nu gevolgd door Renault. En valt nog meer op? Geen Chinese giganten zoals BYD in de top 10. Build Your Dreams is wel het grootste Chinese merk in Europa, maar komt tussen januari en oktober niet verder dan net geen 240.000 verkopen. Daarmee zit BYD vlak boven Tesla (198.349) en tussen Cupra (208.727) en Opel (272.172).
- Volkswagen – 982.398 stuks
- Toyota – 618.595 stuks
- Renault – 550.807 stuks
- Peugeot – 459.867 stuks
- Audi – 437.133 stuks
- Skoda – 635.296 stuks
- BMW – 548.928 stuks
- Mercedes – 474.327 stuks
- Kia – 354.391 stuks
- Hyundai – 303.943 stuks
Bron: ACEA