De Europese autoverkoopcijfers tot en met oktober 2026 zijn door de ACEA bekendgemaakt. Hybrides en EV's zijn natuurlijk de populairste krachtbronnen, maar welke merken verkopen nu het best in Europa?

De Europese verkoop van nieuwe auto's is in de eerste tien maanden van 2026 gestegen met 5,4 procent ten opzichte van vorig jaar naar bijna 9 miljoen auto's. Het overgrote deel ervan is een hybride zonder stekker: 36 procent. Daarna is de EV met 23 procent de grootste groep, kort gevolgd door de benzineauto (21 procent). Hierna komt niet de diesel, maar de PHEV met 10 procent. Oftewel, 33 procent van de nieuwe auto's is een stekkerbak. Dat zit hier in Nederland wel anders.

Top 10 populairste merken - Oktober 2026

Hoewel de berichtgeving je anders doen geloven (door de tegenvallende verkopen in China) is zowel het merk als de groep van Volkswagen veruit de koning in Europa. Het merk zelf verkocht de afgelopen maand meer dan 100.000 nieuwe auto's. Dat zijn er meer dan de Renault Groep met Renault, Dacia en Alpine bij elkaar (94.281). Puik werk!

Volkswagen – 100.545 stuks Toyota – 61.781 stuks Skoda – 61.569 stuks Renault – 54.226 stuks BMW – 57.291 stuks Mercedes – 47.913 stuks Peugeot – 42.268 stuks Audi – 41.409 stuks Kia – 37.605 stuks Hyundai – 27.367 stuks

Top 10 populairste merken - Januari t/m oktober 2026

Ook als we naar de voorgaande maanden van dit jaar bekijken, blijft VW de baas. Het merk zit bijna aan de 1 miljoen verkopen in Europa. Ook in dit lijstje is Toyota nummer 2 op gepaste afstand, maar nu gevolgd door Renault. En valt nog meer op? Geen Chinese giganten zoals BYD in de top 10. Build Your Dreams is wel het grootste Chinese merk in Europa, maar komt tussen januari en oktober niet verder dan net geen 240.000 verkopen. Daarmee zit BYD vlak boven Tesla (198.349) en tussen Cupra (208.727) en Opel (272.172).

Volkswagen – 982.398 stuks Toyota – 618.595 stuks Renault – 550.807 stuks Peugeot – 459.867 stuks Audi – 437.133 stuks Skoda – 635.296 stuks BMW – 548.928 stuks Mercedes – 474.327 stuks Kia – 354.391 stuks Hyundai – 303.943 stuks

Bron: ACEA