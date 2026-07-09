1 op de 5 Nederlanders stopte weleens op de vluchtstrook voor een plas

Vakantiefiles zijn al vervelend genoeg. Maar als je ook nog nodig naar de wc moet, wordt zo'n rit ineens een stuk minder ontspannen. Uit onderzoek van Marktplaats blijkt dat 20 procent van de Nederlanders weleens op de vluchtstrook is gestopt omdat de nood simpelweg te hoog was.

Dat klinkt misschien extreem, maar wie ooit urenlang heeft stilgestaan op de Route du Soleil of tijdens Zwarte Zaterdag weet dat een tankstation soms frustrerend ver weg kan zijn. Mensen met kinderen hebben overigens altijd een excuus, je stopt niet voor jezelf, maar voor de kleine.

Vieze toiletten? Dan maar doorrijden

Niet alleen files zorgen voor problemen. Volgens het onderzoek is 44 procent van de Nederlanders weleens doorgereden omdat het toilet bij een tankstation simpelweg te smerig was. Vervolgens hoop je maar dat de volgende parkeerplaats niet nog 35 kilometer verderop ligt. Ook op die parkeerplaats is de WC net gebruikt door een trucker die gisteren bier en shoarma heeft geconsumeerd.

Schijnbaar proberen veel automobilisten de problemen daarom voor te zijn. Zo drinkt ruim 40 procent expres minder voordat ze vertrekken. Lekker met koppijn en een weeiig gevoel achter het stuur, dan pies ik nog liever in de middenberm tijdens een file

Daarnaast heeft 37 procent standaard tissues of wc-papier in de auto liggen. En dan is er nog een categorie die écht voorbereid op pad gaat.

Altijd een fles binnen handbereik

Bijna één op de zes Nederlanders bewaart een fles of iets vergelijkbaars in de auto voor noodgevallen. Onder mannen ligt dat percentage zelfs op 21 procent. Niet bepaald een accessoire waar autofabrikanten mee pronken in de optielijst, maar kennelijk wel populair. Je zou overigens ook een luier om kunnen doen.

Vakantie = kort lontje

Lange files zorgen niet alleen voor een volle blaas, maar ook voor irritatie. Vier op de tien Nederlanders geeft toe weleens hard te schelden achter het stuur. Een derde heeft ook wel eens een middelvinger opgestoken naar een andere weggebruiker. Het zijn echt boefjes, die respondenten van de enquête van Marktplaats.

Opvallend genoeg heeft bijna drie op de tien daar later weer spijt van. Blijkbaar wint het gezonde verstand het uiteindelijk toch van de vakantiestress.

En blijf alsjeblieft van die broodjes af

Nog een kleine ergernis voor onderweg: eten in de auto. Een derde van de autobezitters vindt het vies als passagiers onderweg zitten te snacken. Bijna de helft ergert zich aan mensen die met vieze schoenen instappen en 44 procent maakt de auto zelfs eerst schoon voordat er passagiers meegaan.