10 jaar garantie: 6 redenen waarom dit Lexus nu een extra interessante optie maakt

Lexus riep onlangs de gehele auto-industrie op om tien jaar garantie de standaard te maken. Maar wat zijn eigenlijk de garanties in de automarkt? En waarom is het juist nu ineens extra interessant om toch een Lexus te overwegen? Wij zochten het uit.

‘Maak tien jaar garantie de nieuwe standaard’. Zo luidde de oproep die Lexus onlangs deed aan de auto-industrie. Uiteraard zegt Lexus dit niet zonder zelf het goede voorbeeld te geven. Het merk introduceerde eind vorig jaar tot tien jaar garantie op hun auto’s.

Tien jaar garantie

Lexus staat al te boek als een van de betrouwbaarste automerken, maar dat onderstrepen ze nu dus met een garantietermijn van tien jaar. En ze willen ook dat andere merken dit voorbeeld volgen. Dat brengt ons bij de vraag: hoe belangrijk is een lange garantietermijn?

1) Zekerheid

Garantie geeft in de eerste plaats natuurlijk een stukje zekerheid. Op onverwachte kosten zit niemand te wachten. Naarmate een auto ouder wordt, neemt de kans hierop alleen maar toe. Als je auto dan nog garantie heeft is dat wel zo prettig voor je gemoedsrust. En potentieel ook voor je portemonnee.

2) Betrouwbaarheid

Als een euvel onder garantie verholpen kan worden is dat fijn, maar het liefst heb je dat je auto überhaupt niks mankeert. Die kans is ook groter als je een lange garantietermijn hebt. Dat zegt namelijk iets over het vertrouwen dat een fabrikant in zijn product heeft. Oftewel: het is een indicatie van de betrouwbaarheid.

3) Occasions

De garantietermijn is dus zeker een belangrijk punt om in overweging te nemen bij het aanschaffen van een auto. Bij een nieuwe auto, maar ook bij een occasion. Of eigenlijk moeten we zeggen: juist bij een occasion. Bij een tweedehands auto is de kans op gebreken groter, dus zekerheid is in dat geval des te belangrijker.

4) Restwaarde

Met garantie bespaar je niet alleen op reparatiekosten, maar het heeft ook nog op een andere manier een gunstig effect op het kostenplaatje. Een lange garantie is namelijk ook vaak gunstig voor de restwaarde van een auto.

Degene die jouw auto in de toekomst overneemt zal namelijk ook de voorkeur hebben voor een auto waar nog jarenlang garantie op zit. Ook hier maakt Lexus deze belofte waar doordat deze garantie gewoon overdraagbaar is.

5) Onderscheidend

Tien jaar garantie heeft dus grote voordelen, maar het is niet de standaard in de auto-industrie. Zeker niet als je kijkt naar premiummerken. Mercedes biedt bijvoorbeeld standaard niet meer garantie dan het wettelijke minimum, namelijk twee jaar. BMW en Audi bieden respectievelijk drie en vier jaar garantie.

Bij de niet-Duitse premiummerken is de garantietermijn niet veel langer. Jaguar biedt vijf jaar, maar dat is nog steeds de helft van wat Lexus biedt. Volvo houdt het bij twee jaar garantie. In het premiumsegment is tussen de twee en vijf jaar garantie dus normaal. “Dat is niet veel meer dan wat je krijgt op een setje oordopjes of een broodrooster. Een auto moet toch veel langer zorgeloos mee kunnen gaan dan dat?”, aldus Lexus.

6) Verlengde garantie

Overigens is het vaak wel mogelijk om verlengde garantie te krijgen, maar dat is dan wel tegen betaling. Bovendien kom je dan meestal alsnog niet aan tien jaar. De verlengde garantie bij BMW en Volvo is, na een bijbetaling, bijvoorbeeld tot vijf jaar na de eerste registratie en bij Mercedes tot zes jaar.

Voor 10 jaar garantie bij Lexus betaal je niks extra’s. Het enige wat je hiervoor hoeft te doen is namelijk gewoon je onderhoud te laten uitvoeren door een erkende Lexus vestiging in Nederland.

Industrie-waardig

Twee tot drie jaar garantie, of het moeten bijbetalen om maar iets van een langere zekerheid te krijgen bij je aankoop is niet industrie-waardig. Het gaat hier om de aanschaf van een auto, maar ook de onverwachte kosten na het verlopen van een garantie. De oproep van Lexus om van 10 jaar garantie de standaard te maken snijdt daarmee wel degelijk hout. Iets om toch eens bij stil te staan.

Conclusie

Al met al kunnen we dus concluderen dat Lexus’ garantietermijn van tien jaar een uitzondering is in het premiumsegment. Zelfs met verlengde garantie komen concurrerende merken niet aan een dergelijke garantietermijn. Als je gaat shoppen in dit segment is dit dus zeker iets om mee te nemen in je overweging.