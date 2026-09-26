10-jarige Nederlander krijgt 599 GTO cadeau

Een verkeersmat en een setje Hot Wheels? Of gewoon een echte Ferrari 599 GTO. Dat is nog eens een cadeautje.

Eerder deze maand vierde Jeroen van den Berg de verjaardag van zijn zoontje Jean, die feestelijk 10 kaarsjes mocht uitblazen. Vanmorgen deelde van den Berg op Instagram het mooiste cadeautje dat de 10-jarige Jean had gekregen. Een Grigio Silverstone Opaco Ferrari 599 GTO . Kijk, dat zijn de betere cadeaus.

Ondanks zijn lage leeftijd is Jean al vroeg begonnen met het starten van een autocollectie. De 599 GTO is niet zijn eerste Ferrari . De 10-jarige beschikt ook over een Tailor Made Ferrari 488 Spider. Toch een leuk vooruitzicht als deze jongeman straks voor zijn rijbewijs gaat. Dat duurt nog wel even.

Verkocht door een leeftijdsgenoot

De levering van de 599 GTO was ook bijzonder. De 10-jarige Jean kreeg de sleutels overhandigd van een autoverkoper met dezelfde leeftijd. De Ferrari werd geleverd door autobedrijf Hoefnagels en de 10-jarige Vik is niet geheel toevallig één van de beste vriendjes van Jean. Een verjaardag om nooit te vergeten.

Ik weet niet hoe het zat toen jij 10 jaar werd, maar ik kreeg over het algemeen geen cadeaus die op de lange termijn meer geld waard werden. Dat kan je van een 599 GTO niet zeggen. Dit Italiaanse kunstwerk op wielen heeft alles in zich om alleen maar in waarde te stijgen. Tegen de tijd dat Jean voor z’n rijbewijs gaat lessen, kan de Ferrari zomaar tonnen meer waard zijn geworden dan nu het geval is.

Van de 599 GTO zijn slechts 599 exemplaren gemaakt. De laatste jaren zitten de prijzen voor gebruikte exemplaren stevig in de lift. Daar is de GTO overigens niet uniek in. Alle in beperkte oplage gemaakte moderne Ferrari’s zijn sterk in waarde gestegen. De 599 GTO heeft goede papieren om meer waard te worden. Het feit dat er niet zo heel veel van zijn gemaakt, de mythische GTO-badge, een atmosferische V12 en de laatste van zijn soort met de automaat met enkele koppeling. Die heerlijke klappen geeft bij het opschakelen. Bij de downshift klinkt het als onweer en bliksem, geen enkele Ferrari die na de 599 GTO kwam, kreeg dit voor elkaar.

Kortom, een prima verjaardagscadeau lijkt me! In de post op Instagram omschrijft van den Berg dat de GTO voor zijn allerliefste mannetje is en dat hij trots is op zijn zoon.

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