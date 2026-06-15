100 km/u op een fatbike eindigt voorspelbaar

Er zijn fatbikes. Er zijn opgevoerde fatbikes. En dan heb je blijkbaar ook nog fatbikes die denken dat ze een Yamaha R1 zijn. De politie in Boxtel, Vught en Sint-Michielsgestel heeft namelijk een elektrische fiets in beslag genomen die een topsnelheid van maar liefst 100 km/u had. Dat is ongeveer vier keer zo hard als wettelijk toegestaan en sneller dan menig automobilist op de snelweg durft te rijden. En ik dacht dat mijn brommer vroeger hard ging...

Van fatbike naar straaljager

Tijdens een controle liep de politie tegen het laten we zeggen 'opmerkelijke' exemplaar aan. Waar een normale e-bike een beetje hulp biedt tot 25 km/u, bleek dit ding nog vrolijk door te trekken tot snelheden waarbij je normaal gesproken eerst een motorrijbewijs haalt. Gelukkig moet je tegenwoordig een helmpje op. De bestuurder kreeg een boete en mocht zijn tweewieler uiteraard direct inleveren. Opvallend genoeg ging het waarschijnlijk niet eens om een klassieke fatbike. Op de foto's lijkt het meer op een zogenaamde skinny bike. Dat is blijkbaar het nieuwste antwoord op alle maatregelen tegen fatbikes. Het concept is even simpel als typisch Nederlands: als dikke banden een probleem worden, monteer je gewoon dunne banden. Probleem opgelost. Tenminste, totdat iemand op het idee komt om er alsnog 100 km/u mee te rijden. Het lijkt wel een beetje Tom & Jerry met die fatbikes... Iedere keer als er een nieuwe regel komt heeft een of andere creative mastermind de dag erna wel weer een oplossing bedacht.

De politie trapt er niet in

De skinny bike is de laatste tijd populair geworden omdat sommige gemeenten juist fatbikes met extra brede banden aanpakken. Fabrikanten reageerden daarop zoals fabrikanten dat altijd doen: door nét iets anders te maken wat technisch vrijwel hetzelfde is. Dat de politie inmiddels ook doorheeft hoe het spel gespeeld wordt, bleek een dag eerder al. Toen werd een vergelijkbaar exemplaar van de weg gehaald dat een snelheid van 57 km/u kon bereiken. Ook die bestuurder mocht afscheid nemen van zijn vervoermiddel.

De officier van justitie mag nu bepalen of de eigenaren hun voertuigen ooit nog terugzien. Maar misschien is de belangrijkste conclusie wel dat we een nieuw punt hebben bereikt in de fatbike-discussie. Want zodra een "fiets" sneller kan dan een oude Volkswagen Up, wordt het steeds lastiger om met droge ogen vol te houden dat het gewoon een elektrische fiets is.

Via: RTL

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