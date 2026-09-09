Red Bull zet bekende zoon in F1-auto van Max Verstappen

Nadat de naam ‘Kimi’ vorig jaar terugkwam in de F1 en nu furore maakt, zet Red Bull de eerste stap om ook de achternaam 'Räikkönen'-naam terug te brengen in de Formule 1.

Robin Räikkönen, de nog maar elf jarige zoon F1-legende Kimi Räikkönen, maakt vanaf 2027 officieel deel uit van het Red Bull Junior Team. En dat komt niet alleen door zijn bekende achternaam. De jonge Fin bijgenaamd ‘Ace’ is al van kleins af aan actief in het karten en heeft nationaal en internationaal al de nodige succesvolle resultaten neergezet in diverse Rotax- en WSK-kampioenschappen.

Laurent Mekies onderstreept het talent van de jonge Räikkönen: "Robin heeft in het karten al buitengewone capaciteiten laten zien. Zijn snelheid, inzichten in de race en natuurlijke talent maken hem een van de meest veelbelovende jonge coureurs in zijn leeftijdscategorie. Tegelijkertijd maakt hij indruk met zijn volwassenheid, zijn rustige benadering en zijn duidelijke focus op het rijden."

RB-toekomst van de jonge Räikkönen

Mekies benadrukt dat Red Bull de jonge coureur stapsgewijs wil laten groeien zonder onnodige druk op te leggen. De renstal wil hem de tijd, ondersteuning en middelen bieden in de juiste omgeving om zijn potentieel maximaal te benutten. De coureur gaat dus eerst netjes zijn kartcarrière afronden om zo te worden klaargestoomd voor het echte werk in de F1.

Robin heeft grote schoenen om te vullen. Vader Kimi kende een glansrijke F1-carrière die zich uitstrekte over maar liefst 19 seizoenen tussen 2001 en 2021. 'The Iceman' behaalde in 2007 de wereldtitel met Ferrari en pakte in zijn loopbaan in totaal 21 Grand Prix-overwinningen en 103 podiumplaatsen.

BREEK: Kimi is blij!

Je maakt het niet vaak mee, maar Kimi reageert zowaar opgewonden op het nieuws van zijn zoon: "We zijn allemaal ontzettend blij en enthousiast dat Robin is gekozen om zijn racecarrière voort te zetten als lid van het Red Bull Junior Team. Laurent en iedereen bij Red Bull zijn gedurende al onze gesprekken ontzettend ondersteunend geweest. Ze bieden een overtuigend en uitgebreid programma om de voortgang van Robin de komende jaren te begeleiden. [...] Hij zal zich volledig inzetten om het vertrouwen dat Red Bull in hem stelt waard te zijn.’’

Geen we Räikkönen-junior nog als teamgenoot van Max Verstappen zien in 2030? Dat komt waarschijnlijk te vroeg voor de dan 15-jarige Fin. Maar een mogelijke opvolger voor de andere ‘zoon van’ kan Ace wel gaan worden. Hij kan in 2035 wel nog racen tegen de dan 54-jarige Fernando Alonso.