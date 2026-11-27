Als je de naam Lucid ergens oppert, dan krijg je twee vragen. De eerste is of het een Chinees merk is (nee, dat is het niet) en de tweede is of hij überhaupt probleemloos werkt. Vooral die laatste is een interessante kwestie, want als je het internet even afschuimt, wordt je overspoeld met horrorverhalen van foutmeldingen, stukkende aandrijflijnen, slechte service en alom ontevreden eigenaren.

Maar hoewel er ongetwijfeld een kern van waarheid in alle verhalen zit, is er een probleem met deze vertegenwoordiging op het internet. Mensen zijn namelijk enkel om twee redenen geneigd hun mening op het internet te delen. Dat is enerzijds als ze zo’n grote fan van het merk/product zijn dat ze zich geroepen voelen om hun lofzang te delen. Anderzijds delen mensen hun slechte ervaringen graag als klaagzang en roep om aandacht. Van de overgrote middenmoot die prima tevreden is met hun product, zich niet geroepen voelt om de mening te delen, of simpelweg geen aandachtshoer is, hoor je dan weer helemaal niets.

Met andere woorden: op de uitgesproken minderheden afgaan is nooit een goed idee. Zeker niet als je geen idee wie de mensen zijn en echt wilt weten waar je aantoe bent. Gelukkig hebben we als mensen van de pers wel eens wat extra mogelijkheden om auto’s echt eens aan de tand te voelen over een langere periode. Daarmee kunnen we eens echt onderzoeken hoe het zit met auto’s die volgens het internet worden afgeschilderd als probleembakken.

Waarom kiezen voor een probleembak?

Omdat Lucid toch steevast last blijft houden van een overduidelijk negatief beeld van het merk en dit niet met mijn persoonlijke ervaringen met alle auto’s van het merk overeenkomt, leek het me goed om eens echt proef op de som te nemen. Zeker nu BMW en Mercedes met hun eigen rangekoningen komen en Lucid dus de eigen claims harder moet gaan verdedigen.

In dit geval betekende het een test over vier maanden en ruim 12.000 kilometer verspreid over vier verschillende Europese landen. Om het anders te zeggen: ik heb een gemiddeld jaar van een Nederlandse automobilist in vier maanden nagebootst, inclusief vakantie over de grens. Dan moet je toch best een beeld krijgen van een auto en of hij, nu de concurrentie echt scherp wordt, nog een verantwoorde keuze kan zijn.

Om de vergelijking wat eerlijker te houden, opteerde ik voor een langere ervaring met het instapmodel: de Pure. Niet dat deze heel erg onder doet voor z’n duurdere broers, want met 442 pk op enkel de achterwielen en een actieradius van 750 tot 830 kilometer is het nergens klagen geblazen. Ook in het interieur zal je moeite moeten doen om de verschillen te vinden als je niet weet waar je op moet letten. Het komt er naast de minder krachtige aandrijflijn en het kleinere 88 kWh-accupakket op neer dat er wat minder keuze is uit een luxere afwerking in mooiere materialen en fijnere kleuren. Voor de rest heb je zelfs nog meer ruimte op de achterbank, omdat daar onder de voeten geen accucellen geplaatst zijn. Dat betekent een comfortabelere zitpositie achterin. Dat hoef je niet van mij aan te nemen. Ik durf te zeggen dat mijn schoonmoeder juist hierdoor de achterbank verkoos in plaats van een plekje voorin.

Kom maar door met alle ellende

Nu zit je natuurlijk met smart te wachten op alle ellende die ik met de auto heb meegemaakt. En ja, ik moet erkennen dat het niet allemaal feilloos verliep. Maar er was slechts één enkel probleem dat echt roet in het eten gooide. Maar voordat we daarbij komen is het handig om de aan te geven wat voor issues ik meemaakte bij de overige tijd. Dat zijn er namelijk verrassend weinig.

Je wilt waarschijnlijk lezen dat ik continu gebombardeerd werd met catastrofale foutmeldingen en dat ik met regelmaat uit irritatie met m’n tanden in het stuur zat, maar helaas kan ik daar in alle eerlijkheid niet aan beginnen. Niet omdat ik dat niet wil, want lekker uitrazen over hoe slecht een ervaring is geweest is altijd leuker dan op alle slakken zou leggen, maar het is niet anders. Het grootste euvel dat ik een paar keer mee heb gemaakt is dat de software weigerde de camera’s aan te zetten bij het achteruitrijden.

Begrijp me niet verkeerd, dat is uitermate irritant als je een kolos als deze auto achteruit moet inparkeren, maar al snel leerde ik dat het geen blijvende probleem was. Soms was het een kwestie van de auto opnieuw in z’n achteruit zetten, en soms loste het probleem zichzelf op bij een volgende rit. En nee, dat mag niet gebeuren bij een auto van bijna 90.000 euro zonder opties, maar ik moet ook bekennen dat ik precies hetzelfde heb meegemaakt met andere auto’s in dezelfde prijsklasse van merken die al langer meedraaien dan Lucid.

Lastig, die ontwerpfoutjes

Het overgrote deel van de foutmeldingen waarmee ik gebombardeerd werd, waren allemaal van de rijhulpsystemen. En dan bedoel ik niet dat ze me probeerden te attenderen op mijn rijgedrag of probeerden in te grijpen bij gevaarlijke acties, maar simpelweg dat de auto mijn gezicht niet kon herkennen. En dat komt dan weer door een ontwerpfout in de auto. De sensor die mijn gezicht moet zien, zit namelijk onder het instrumentarium achter het stuur verwerkt. Aangezien ik lang ben, en dus laag in de auto zit met het stuur op maximale hoogte, zit het stuur voor deze sensor. Het gevolg: mijn gezicht is uit zicht. Niet dat deze attendering invloed had op de werking van de auto (voor zover ik weet).

Daarnaast kreeg ik af en toe de melding dat het SOS-systeem geen verbinding kon maken, maar gezien de locatie waarop dit gebeurde, kon ik me daar wel wat bij inzien. Ook werd me met enige regelmaat verzocht om de LiDAR schoon te maken. Maar ook daarvan kunnen we zeggen dat dit een ontwerpfout van Lucid is, want deze zit enorm laag in de voorbumper verwerkt. Dat betekent dat je met smerig Nederlands weer deze melding kunt verwachten.

Ook leuk is dat ik de overstap naar een compleet nieuwe versie van de software heb meegemaakt. En die hakte gelijk wat overige irritaties weg. Een van de dingen waar de Lucid Air nooit heel goed in was, was het herkennen van je mobiel of sleutel. Dat betekende dat je soms naast de auto stond te wachten tot de deurhendel uitklapte of de achterbak open gemaakt kon worden. Met de update is dit probleem naar de eeuwige jachtvelden verbannen. En dat, beste lezer, maakte het leven met de Pure aanzienlijk fijner, zeker als het regende.

Karaktervolle software

Helaas kwam de update met een nieuw irritatiepunt: het uitzetten van de verplichte veiligheidssystemen. Dat werd er niet makkelijker op. In plaats van alles uitvinken in één enkel menu, moest ik ineens door twee menu’s scrollen en zoeken. Om nu te zeggen dat je dit dan maar even achterwege laat, is niet aan te raden. De lane-assist en de snelheidsherkenning zijn zo strak afgesteld dat dit niet bepaald de rijervaring van de Lucid ten goede komt.

En zelfs als je die veiligheidssystemen hebt uitgezet, is het dus nog steeds een kwestie van leren leven met de meldingen die de auto je zo af en toe geeft. Natuurlijk is het iets wat je niet direct verwacht van een auto in deze prijsklasse, maar als je er eenmaal aan gewend bent, geeft het ook wel weer een beetje karakter. Ik vergelijk het met de tijd dat ik nog een oude Alfa Romeo reed. Die moest ik af en toe slaan, omdat hij z’n interieurverlichting weigerde aan te zetten. Of omdat hij het slot van de achterklep niet losliet. Het maakte het mijn Alfa waar ik alles van wist. En dat kan alleen als de foutjes te vergeven zijn. Als de Lucid elke keer vol in de paniek zou schieten en me op alle manier dwars zou gaan zitten, was het een heel ander verhaal.

Wat als de Lucid Air Pure dienst weigert?

Helaas heb ik ook zo’n verhaal. De Lucid Air Pure heeft me namelijk één keer laten staan. ’S ochtends bij het instappen weigerde de auto alle dienst. Het dashboard kleurde rood en toonde een foutmelding die me enkel liet weten dat de auto niet meer kon rijden. Dat deed hij dan ook niet. Geen centimeter. Vrij vervelend, als je ergens heen moet. Gelukkig hebben we een tweede auto en was het probleem minder groot dan het had kunnen zijn. Het was ook fijn dat Lucid snel en adequaat ingreep. Een belletje met de klantenservice liet me weten dat het echt om een fatale fout ging en dat de auto opgehaald zou worden. Een vervanger werd ook geleverd. Een dag later stond de auto op de trailer, waar ik hem vreemd genoeg zonder foutmeldingen op heb gereden, en weer een dag later werd de vervanger geleverd.

Wat het euvel precies was, kan Lucid niet met zekerheid zeggen. Wat ze me wel vertelde is dat het een heel gedoe was om de auto weer van de trailer te krijgen, want eenmaal aangekomen bij het service center in Hilversum had de Air opnieuw de geest gegeven. Voor de rest niet mijn probleem, want ik had een vergelijkbare Pure onder de kont voor zolang de reparatie duurde. Iets waar Lucid toch uiteindelijk een week of twee in voor nodig had. Het vervangende onderdeel moest besteld en geleverd worden, waarna de auto nog wat testrondjes moest maken om te bevestigen of dit het probleem ook daadwerkelijk had opgelost.

Dus ja, ook ik heb meegemaakt hoe fout het kan gaan met een auto die amper 5.000 kilometer op de teller heeft staan. En nee, ook dit zou je niet verwachten van een auto van dit kaliber, maar aan de andere kant mag je het ook niet niet verwachten. Het kan elke auto overkomen en dan is het vooral belangrijk hoe goed of slecht de autofabrikant of leverancier optreed in dat soort gevallen. In mijn geval kreeg ik zelfs nog een huurauto aangeboden voor de dagen tussen het wachten op het vervangende model. Dat wees ik af, want ik kon wel een paar dagen zonder extra auto. Daarnaast had ik ook geen zin om te blijven wisselen.

200 kW? Dat kan echt niet meer

Valt er dan nog meer te zeuren? Jawel. De Air Pure is namelijk beperkt tot snelladen met maximaal 200 kW. Dat is simpelweg niet meer goed te praten tegenwoordig voor een auto van deze prijs. Voor de helft van de prijs sta je lachend met 400 kW of meer bij de Fastned een concurrent vol te laden. De enige reden dat Lucid aan deze traagheid vasthoudt, lijkt me enkel voor de positionering in de eigen prijslijst. Anders wordt het wel heel lastig om de meerprijs van de Touring en Grand Touring te verantwoorden.

Als je me dan vraagt of ik er in de praktijk heel veel last van heb gehad, dan moet ik toch bekennen dat het meeviel. Eerdere ervaringen met een vakantie naar Zweden met sneller ladende auto’s gingen soepeler, maar de pitstops namen toch met regelmaat 20 tot 30 minuten in beslag. Met een beetje vakkundig plannen is het dan makkelijk optimaliseren om van ergens rond 15 procent naar meer dan 80 procent te laden. Iets wat me steevast zo’n 300-400 kilometer actieradius opleverde, afhankelijk van hoe zwaar mijn rechtervoet werd.

Natuurlijk kwamen er ook laadsessies voor die voor het gemak wat korter hadden mogen zijn. Vooral bij de afgelegen snellaadlocaties in Nederland waar geen reet te doen is, ben je liever na 10 minuten al weer op pad dan dat je een half uur moet zitten te doomscrollen achter het stuur.

Best efficient over de hele linie

Nog een puntje van aandacht voor Lucid is de communicatie over de WLTP-actieradius van de Pure. In het slechtste geval zou ik zo’n 750 kilometer moeten kunnen doen op een volle accu. Nu rij ik niet het zuinigst van Nederland, maar kwam ik toch nergens in de buurt van die opgave.

Over alle gereden kilometers kwam mijn gemiddelde uit op 5,64 km per kWh. Omgerekend dus net geen 500 kilometer op een volledige lading. In de praktijk betekende het dat je kan rekenen op zo’n 450 echte kilometers voordat je toch ietwat zenuwachtig begint te speuren naar een lader. Het kan efficiënter, want ik heb ook de 7 km per kWh gezien, maar heb ook de 4 heb aangetikt (Op de maximale snelheid van 204 km/u op de Autobahn gaat het hard).

Zijn er dan ook goede dingen?

Wat me toch het meest is bijgebleven van de algehele ervaring met de auto is dat het, vooral op de langere afstanden, een heel fijne metgezel is. De wegligging van de auto is echt van een ander niveau. Zelfs op de topsnelheid ligt hij belachelijk solide op de weg zonder in te leveren op comfort en stilte in het interieur. Sterker nog, de auto nodigt uit tot hogere snelheden, want juist boven de 100 km/u lijkt hij echt te in z’n element te komen. Iets waar veel anderen nog wel een puntje aan kunnen zuigen.

Daar komt de overdaad aan ruimte in het interieur nog bij. Eerder had ik het al over de ruimte op de achterbank, maar ook de enorme ruimte in de achterbak (vooral onder de laadvloer) en in de frunk is toch wel heel prettig. Zeker als je op vakantie gaat en een hekel hebt aan het stapelen van koffers en tassen, of bij uitzondering, het plaatsen van bagage op de achterbank. De Air biedt zoveel ruimte dat bagage netjes uit zicht blijft en daarmee de rust in het hoofd behouden wordt. Misschien is het een tikje OCD van mij, maar ik vind dat dus heel erg fijn.

“Je moet kiezen: deze auto of een 5 Serie”

Toch blijft het uiteindelijk toch een lastige opgaaf om op dit moment voor de Lucid Air Pure te kiezen. De concurrentie heeft niet stilgezeten, wat maakt dat je voor 90.000 euro heel wat keuze hebt. Kijk je bij de gevestigde orde zoals BMW en Mercedes, dan krijg je voor dat bedrag een evenzo grote auto, al lever je dan wel enorm in op (opberg)ruimte. Tegelijkertijd krijg je daar dan wel weer de naam en daarbij behorende zekerheid voor terug. Met een 5 Serie weet je niet alleen wat je van de auto en het merk kunt verwachten, maar weet je ook dat je bij de lokale dealer terecht kunt voor hulp en heb je enige zekerheid van een degelijke restwaarde. Bij Lucid neem je toch wat meer risico’s.

Ik heb die keuzevraag ook steevast gesteld bij iedereen die bij me instapte. Maar niet voordat de meerijders even de lofzang over de auto kwijt konden. Lucid kreeg niet alleen voor de zee van ruimte, maar ook het materiaalgebruik en de afwerking steevast de veren in de reet gestoken. De eerste negatieve opmerking over het uiterlijk moet ik nog ontvangen, alsook voor z’n soepele doch krachtige rijgedrag. Maar als ik dan vroeg: “Je moet kiezen: deze auto of een 5 Serie”, werd het even stil. “Sja…” klonk het dan vanaf de bijrijdersstoel.

En daar kan ik helemaal inkomen. De Lucid Air Pure is een dure auto die inmiddels alweer vier jaar op de markt is. Het kostte de fabrikant net zolang om de software op een punt te krijgen dat hij ook met enige zekerheid verkocht kan worden. Maar tegelijk lijkt dat punt ook net wat te laat bereikt te zijn. De concurrentie is inmiddels op het niveau gekomen dat het schermen met wat extra ruimte en een superieure elektrische aandrijflijn niet meer genoeg onderscheidend vermogen biedt om de heftige prijs te verantwoorden. Zeker niet als je daarbij op goed vertrouwen bij een nieuw merk moet instappen waar je nog maar weinig van weet of van gehoord hebt.

Je moet er vertrouwen in hebben

Toch durf ik, na bijna vier maanden en meer dan 12.000 kilometer, de Air Pure prima aanraden als elektrische auto. De auto op zich is zowel technisch als softwarematig op een punt dat ik er zelf dagelijks in zou durven rijden. Sterker nog, ik zou zonder zorgen de vakantie naar Zweden (4.000+ km) twee keer per jaar lachend met de auto doen. Aan de andere kant vind ik de prijs die nu voor de auto gevraagd wordt, wat lastiger te verantwoorden. Je moet wel echt fan zijn van het merk, in de auto gezien willen worden en vertrouwen hebben in het groeiende netwerk van Lucid in Europa, om dat bedrag ervoor neer te tikken.

Dat maakt ook dat ik op dit moment eerder zou kiezen voor een occasion, want die zijn er ook genoeg. Al zijn die op wonderbaarlijke wijze niet zo hard in waarde gedaald als je zou verwachten. Waar de meeste nieuwkomers hun restwaardes keihard hebben zien verdampen, houdt Lucid verrassend genoeg vast aan een vrij normale afschrijving. Misschien zegt dat meer over de kwaliteit van de auto’s en de manier waarop Lucid met klanten omgaat dan de ervaringen van Redditors.