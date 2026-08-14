15 jaar oud ontwerp wordt nog eens opgewarmd (en is nog steeds niet gedateerd!)

Fisker Automotive had niet het eeuwige leven, maar de Fisker Karma lijkt dat wel te hebben. Anno 2026 wordt er in Monterey wéér een nieuwe iteratie van dit model gelanceerd.

De auto gaat nu door het leven als de Karma Gyesera Grand Coupe. Mocht je niet meer weten hoe de vork precies in de steel zat: Karma is tegenwoordig de merknaam. Een Chinese partij heeft destijds de inboedel van Fisker Automotive opgekocht en is zo Karma Automotive begonnen. Het bedrijf is overigens nog steeds gevestigd in de VS, alleen de eigenaren zitten in China.

Ondanks de nieuwe naam is de Karma Gysera duidelijk een Fisker Karma, alleen dan met een ander frontje en kontje. Waarin overigens ook nog steeds de originele lijnen van Henrik Fisker terug te vinden zijn. Dat bewijst maar weer eens dat het een ongelooflijk tijdloos ontwerp is. Deze auto ziet er uit alsof ‘ie gisteren getekend is, terwijl het ontwerp in de basis toch echt 15 jaar oud is.

Toch niet volledig elektrisch

De Gyesera zou eigenlijk een volledig elektrische auto worden, maar Karma is toch van gedachten veranderd. Het is weer gewoon een hybride, of beter gezegd: een REV. De auto rijdt dus volledig elektrisch, maar heeft wel een verbrandingsmotor om stroom op te wekken. Hetzelfde recept als de originele Fisker Karma dus.

















De Karma Gyesera is wel een stukje potenter. Deze auto heeft 566 pk en 740 Nm aan koppel. Daarmee sprint deze sedan in 3,7 seconden van 0 naar 100 km/u. De range bedraagt 580 kilometer. Dat is niet heel spectaculair voor een auto met een accu (28 kWh) én een verbrandingsmotor.

Prijs is niet mals

Je zult deze auto dus vooral moeten zien als een exclusief hebbeding. Exclusief zal de Gyesera ook zeker blijven, want de prijs is niet mals. In de VS krijgt de auto een vanafprijs van 139.995 dollar, omgerekend 121.260 euro. Dat is serieus veel geld voor een doorontwikkeling van een stokoude auto. Ter vergelijking: een M5 heb je in de VS voor 123.300 dollar. Maar eerlijk is eerlijk: deze Karma is wel een stuk fraaier.

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