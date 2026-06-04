16-jarige jat voor de zoveelste keer een bus en blijkt verrassend talent te hebben

Niet iedereen heeft de droom om een keer in een grote bus te rijden. Voor deze tiener uit het Belgische Doornikis dat wel anders.

Opmerkelijke actie van tiener in België

In het Waalse plaatsje Doornik kwamen de buschauffeurs die aan hun shift wilden beginnen erachter dat hun bus weg was. Er waren al eerder bussen verdwenen, en dit keer was het weer raak. Het was weer dezelfde 16-jarige jongen die de vorige keren ook al de dader was.

De jongen heeft zelfs passagiers meegenomen. Het gebeurde steeds 's nachts dat hij de bus stal en daarna de hele nacht ermee rondreed om dan de bus 's ochtends ergens achter te laten. De laatste keer was in de nacht van 1 op 2 juni. De bus in kwestie werd zo’n 30 kilometer vanaf het teruggevonden. Toen werd de bus gevonden bij het treinstation Moeskroen. Enigszins meedenkend van de jongen.

"Voor een 16-jarige heeft hij een waanzinnig talent"

Er is een reactie gekomen vanuit de openbaarvervoerbedrijf genaamd TEC. Zij hebben de exploitant van de bussen gevraagd om de boel beter te beveiligen. Je zou toch denken dat ze daar al eerder aan gedacht hebben als dit vaker gebeurt? Maar goed. Ook verklaart een buschauffeur dat de jongen wel een opvallend talent heeft voor het rijden van de grote stadsbus. Er is namelijk in alle keren dat de jongen dit geintje heeft uitgehaald nooit een schade gereden. Daar kunnen velen nog van leren. Wel is de andere kant van de medaille dat de chauffeur in de ochtend niet aan zijn shift kan beginnen en daardoor niet betaald wordt. En natuurlijk dat het ondanks zijn goede rijkunsten, levensgevaarlijk kan zijn om iemand zonder rijbewijs achter het stuur te hebben van een stadsbus.

Bron: Sudinfo met dank aan de tip van Flyer Bunch