16-jarige rijdt 200 km/u in BMW i8, auto afgepakt

Hier gaat papa niet blij mee zijn.

Is het verstandig om een 16-jarige los te laten in het verkeer? In de VS vinden ze van wel. En veel ouders maken zich geen enkele zorgen: uit recent onderzoek blijkt dat twee derde van de ouders niet bezorgd is dat hun tiener crasht met de auto. Misschien moeten ze toch wat bezorgder zijn, want de politie heeft nu een 16-jarige in de kraag gevat die vrij roekeloos bezig was.

Slalommen

De jongeman in kwestie reed in een BMW i8. Dat is een vrij rappe auto, en daar maakte hij ook gebruik van. Hij wist het gaspedaal goed te vinden. Dit deed hij echter niet op een rustig stuk weg, maar in het drukke verkeer van Californië. De politie zag hoe de i8 door het verkeer aan het slalommen was.

De politie ging er natuurlijk achteraan en noteerde daarbij snelheden tot 200 km/u. Toen ze de auto vervolgens langs de kant zetten, bleek de bestuurder een 16-jarige snotneus te zijn. De jongeman is gearresteerd voor roekeloos rijgedrag. Hij had waarschijnlijk wél zijn rijbewijs, want er wordt geen melding gemaakt over rijden zonder rijbewijs.

Auto weggesleept

De BMW i8 is weggesleept. Wie de eigenaar is wordt niet vermeld, maar we gokken dat het om de auto van z’n ouwe heer gaat. Wat er met de i8 gaat gebeuren is nog niet bekend. Als de i8 inderdaad van de vader is, mogen we aannemen dat die ‘m weer netjes terugkrijgt.

Je kunt zeggen wat je wil, maar deze jongen is niet gecrasht, terwijl hij wel met hoge snelheden door druk verkeer reed. Misschien is het vertrouwen van Amerikaanse ouders in de rijvaardigheden van hun kinderen toch niet zo misplaatst als we dachten. Of zou dit een gevalletje ‘het geluk is met de dommen’ zijn?

Foto: California Highway Patrol – Santa Rosa