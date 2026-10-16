Officieel: het 18 miljard euro pleister-plak-plan van minister Karremans

Den Haag trekt de portemonnee voor zijn verouderde infrastructuur. Het kabinet investeert de komende jaren 18 miljard euro extra in het onderhoud en de vernieuwing van wegen, bruggen, spoorlijnen en waterwerken. Maar dat gaat ten koste van andere zaken.

Minister Karremans van Infrastructuur wil voorkomen dat Nederland steeds vaker te maken krijgt met defecte bruggen en andere infrastructurele problemen. Goh. Er zit alleen een addertje onder het asfalt: om de rekening te betalen, worden allerlei geplande projecten uitgesteld.

Repareren in plaats van nieuwe wegen

Veel Nederlandse infrastructuur stamt uit de jaren vijftig, zestig en zeventig. Inmiddels hebben staal en beton op verschillende plekken hun beste tijd gehad. Daarom krijgen 175 bruggen, wegen, sluizen, viaducten en tunnels een opknapbeurt of worden ze vernieuwd.

Een van de belangrijke projecten is de Haringvlietbrug, waar dagelijks ongeveer 66.000 mensen overheen rijden. Ook het gemaal in IJmuiden krijgt een financiële impuls. Daarvoor wordt 2,3 miljard euro uitgetrokken. Het gemaal speelt een belangrijke rol bij de bescherming tegen wateroverlast en houdt volgens het kabinet de voeten droog van vier miljoen mensen.

Ook het spoor krijgt extra aandacht. Zo worden viaducten van de hogesnelheidslijn tussen Leiden en Hoofddorp aangepakt. Daardoor moet de maximumsnelheid daar omhoog kunnen van 120 naar 300 km/u. Kunnen ze dat ook niet invoeren op de A2?

Daarnaast investeert het kabinet in het Europese treinbeveiligingssysteem ERTMS en blijft de financiering voor de Nedersaksenlijn behouden.

Schrappen van plannen

Om al die reparaties en vernieuwingen te betalen, moet het kabinet andere plannen parkeren. Dat betekent onder meer slecht nieuws voor automobilisten die hopen op extra rijstroken.

De verbreding van de A27 tussen Zeewolde en Eemnes gaat voorlopig niet door. Ook verbeteringen aan de A28 tussen Hoogeveen en Amersfoort en de ring Utrecht worden uitgesteld. Bij de N33 tussen Eemshaven en Appingedam wordt eveneens geschoven met plannen, al trekt het kabinet juist extra geld uit voor het traject tussen Zuidbroek en Appingedam.

In Rotterdam en omgeving zijn de gevolgen ook merkbaar. Er gaat geld weg bij plannen om de capaciteit van RandstadRail tussen Den Haag, Rotterdam en Zoetermeer uit te breiden. Ook de uitbreiding van het Rotterdamse metronetwerk moet wachten.

Verder wordt een deel van het omvangrijke Zuidasdok-project in Amsterdam uitgesteld. De geplande ondertunneling van de A10 bij de Zuidas wordt daardoor niet volledig volgens de oorspronkelijke plannen uitgevoerd. Ook de verbreding van de sluis bij Kornwerderzand in Friesland gaat niet door.

Niet alles wordt geschrapt. Zo blijft geld beschikbaar voor de aanpak van de A20 tussen Nieuwerkerk en Gouda en het Mobiliteitspakket Brainport, waaronder verbeteringen aan het spoor rond Eindhoven. Maar toch, het is bij elkaar opgeteld wel een lijstje.

Hier gaat ook geld naartoe

Het kabinet reserveert 355 miljoen euro om vier grote nieuwe woningbouwgebieden beter bereikbaar te maken. Het gaat om locaties in Alkmaar, Apeldoorn, Helmond en Hengelo/Enschede.

Projecten die nu worden uitgesteld, zijn volgens de bewindslieden niet definitief van tafel. Wanneer ze alsnog worden uitgevoerd, is echter niet duidelijk. Den Haag in een notendop. Na het herfstreces bespreekt de Tweede Kamer de plannen. Want eerst ff vakantie dames en heren.

Foto: Dylan. via Autoblog Spots

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