Ik reed 2.000 km met de meest onbegrepen BMW ooit

Context is alles. Schotel deze auto de juiste ingrediënten voor en opeens vallen bij de BMW XM de puzzelstukjes op hun plaats.

De BMW XM. Ik voel aan de andere kant van het beeldscherm al een beetje hoe je over deze auto denkt. Maar blijf lezen en laat je verbazen. Toen BMW M 50 jaar bestond, vonden ze het een goed idee om met een geheel eigen model te komen. Supergaaf natuurlijk, alleen werd het een SUV. Hè, wat? Ultiem rijplezier, waar M toch wel voor staat, in zo’n grote en zware verpakking. Hoe kan dat nou goed gaan?

En dan heb ik het nog niet eens over het uiterlijk gehad. Het is de meest controversiële BMW van de afgelopen jaren. Geen design dat “lekker” opdroogt. Als je het tijdens de presentatie een lelijke auto vond, is de kans groot dat je hem nog steeds als een gruwel ziet. Ik ga ook niet beweren dat het een mooie auto is. Maar indrukwekkend is ’ie wel.

Nieuwtjes

Misschien is het je ontgaan, maar vorig jaar heeft BMW de XM op een paar punten bijgesneden . Weg is de Label Red en daarvoor in de plaats kwam de Label. Een nieuw topmodel, zonder matzwarte lak en gekke lippenstift. De 50e is ook gebleven; dat zijn de enige twee smaken om uit te kiezen. Dit zijn de highlights van de update van 2025 voor de XM:

Modellenaanbod teruggebracht tot 2 varianten: XM Label (V8) en XM 50e (zescilinder)

Nieuwe personalisatiemogelijkheden voor exterieur en interieur

Nieuwe lak: BMW Individual Frozen Tanzanite Blue metallic

Standaard grotere velgen: 22 inch (tot 23 inch optioneel)

Nieuwe interieurkleuren en Merino-lederopties

Verbeterd laadvermogen: AC-laden tot 11 kW (was 7,4 kW)

We hadden nog niet met deze update gereden en ik reisde af naar Concorso d’Eleganza Villa d’Este en FuoriConcorso om het laatste nieuws in levenden lijve met jullie te delen. Waaronder de nieuwe BMW Alpina Vision .

Ruim 1.000 kilometer heen en 1.000 kilometer terug, richting het Comomeer. Ik ga niet liegen: bij het ophalen van de XM bij BMW Nederland staat me er toch een gigantisch flatgebouw op wielen klaar. Wat een ding. Deze spec is uitgevoerd in de kleur Daytona Violet Metallic, een BMW Individual-kleur. Ziet er top uit, ik hou ervan.

Groot, groter, grootst

Voordat de roadtrip begon, maakte ik kennis met dit model op de Nederlandse wegen. Mijn conclusie had ik snel klaar: wat een gigantische machine voor in ons kikkerlandje. Maar dat vind ik ook van een RAM pickup of F-150. Ik zou nooit een XM bestellen zonder ermee te rijden, niet alleen vanwege de omvang maar ook vanwege het rijgedrag.

De meeste grote luxe SUV’s zijn uitgerust met luchtvering. Rijden over klinkers of drempels is dan een comfortabele aangelegenheid. Niet in de XM. Het is wat dat betreft een volwaardige M, met een hard afgesteld onderstel. Ondanks het adaptieve karakter wordt ’ie nooit boterzacht. Wat natuurlijk ook niet helpt, zijn de 23 inch jetsers van velgen.

Dan nog even de specs. De BMW XM Label is het topmodel. Deze uitvoering combineert een 4.4 liter V8 met een elektromotor. Goed voor een systeemvermogen van 748 pk en 1.000 schofterige NM’s. 0-100 km/u doet de Label in slechts 3,8 seconden. Het accupakket is 25,7 kwh groot en voor twee ton in euro’s staat een rijk uitgeruste XM Label op je stoep.

Toen begon de roadtrip. En daar ontdekte ik eindelijk wat de BMW XM allemaal in huis heeft. Deze kolos heeft me oprecht verbaasd. Op de snelweg is het een heerlijk strakke auto. Nu ben ik een voormalige BMW M-rijder, met andere woorden: ik hou wel van stevig. Niet alleen op de biljartlakenwegen van Nederland, maar ook op de soms grove Autobahn staat de XM zijn mannetje.

Het interieur is aandachtig verzorgd; alles wat je kunt aanraken is zacht. Geen harde plastics of andere ellende. De isolatie is fenomenaal. Het is dat het V8-geluid op kunstmatige wijze via de speakers wordt gebracht, want het is echt stil aan boord. Mijn vrouw met uitstekend gehoor had niet in de gaten wanneer de V8 bijsprong als ik rustig reed, zo naadloos schakelt de XM tussen ICE en EV. Geen trilling in de aandrijflijn, niks.

Zelfs op hogere snelheden is het een vrij stille auto. Ja, boven de 200 km/u is er wat windgeruis, maar niet dusdanig dat het stoort. Kortom: op flinke snelheid kilometers maken is een absolute zaligheid in deze auto.

De topsnelheid van de BMW XM met het M Driver’s Package bedraagt 290 km/u. De wetten van de natuur laten niet met zich sollen. Na 260 km/u gaat het steeds langzamer. Ik kwam niet boven de 285 km/u; die laatste 5 km/u hadden simpelweg te veel asfalt nodig. Dan helpt de enorme omvang niet mee.

Het leeggewicht van de BMW XM Label is 2.800 (!) kg. Voordeel: zo stabiel als een huis op hoge snelheid, echt niemand maakt je wat. Nadeel: harde remacties zijn niet comfortabel. Er moet nu eenmaal behoorlijk wat gewicht in de ankers.

Gotthardpas

Gek genoeg heeft BMW dat gewicht weten te maskeren als je gaat boenderen. Datzelfde kregen ze ook voor elkaar met de M5 . In plaats van de Gotthardtunnel (saai) koos ik voor de Gotthardpas. Scherpe haarspeldbochten zijn met zo’n machine geen feest, maar de lange doordraaiers wél. Je vergeet bijna hoe zwaar deze auto is en het is verbazingwekkend wat een dynamiek ze in zo’n SUV hebben weten te stoppen. Het is verdorie gewoon lekker rijden en sturen. Waanzin.

Aangekomen in Italië was het weer hilarisch. Nederland kan soms al krap zijn, maar in Italië kwam de innerlijke buschauffeur in me naar boven. Dode hoek checken, spiegelen, af en toe spiegels inklappen omdat het anders gewoon niet past. De BMW XM heeft echt helemaal niets te zoeken in krappe Italiaanse straatjes. Maar geen stress: het is allemaal goed gekomen en sommige Italiaanse automobilisten konden er merkbaar om lachen. Anderen overigens niet, inclusief de beroemde handgebaren. Ah, Italië.

Je zou het bijna vergeten, maar de XM is een plug-in hybride. De opgegeven elektrische actieradius ligt tussen de 77 en 83 kilometer WLTP. In de praktijk haalde ik tussen de 65 en 70 kilometer. In Italië heb ik keurig geladen om daar de meeste kilometers volledig elektrisch af te leggen. Bergafwaarts doet het regenereren zijn werk: de Gotthardpas naar beneden was goed voor 10 “gratis” kilometers door remacties.

De prijzen zijn overigens achterlijk voor langzaam laden. Nog extremer dan mijn ervaring in Zuid-Frankrijk enkele maanden geleden. Ik heb bij de ene paal €0,71 per kWh betaald en in één geval zelfs €0,79 per kWh. Dat zijn gewoon snellaadprijzen. In ongeveer 2 uur en 45 minuten is de batterij weer volledig opgeladen. In Como en Cernobbio krijg je daarna een uur de tijd om je auto te verplaatsen; doe je dat niet, dan volgt er een riante boete. Als je een volgeladen PHEV of EV er een hele dag laat staan, kun je zomaar 50 euro armer zijn.

Ik heb keurig netjes voor jullie het gemiddelde verbruik bijgehouden. Na ruim 2.000 kilometer te hebben gereden met de BMW XM Label kwam het verbruik uit op 13 liter per 100 km, oftewel 1 op 7,7. Mja, niet echt schokkend voor een 748 pk SUV met dit gewicht, toch? Het was weer gezellig bij alle benzinepompen.

Voor wie?

De conclusie van deze roadtrip met de BMW XM Label is dat deze auto mij positief verrast heeft. Het label van ultieme reisauto gaat ’ie niet krijgen: te hard, te groot, te schreeuwerig. Het is een specifiek ding en ik vind het lastig om te bepalen voor wie deze auto precies is. De petrolhead die een snelle SUV zoekt en iets wil dat je niet vaak op de weg ziet? Zoiets. Maar mij als BMW M-adept kan ’ie wel bekoren. Het uiterlijk blijf ik frappant vinden, maar als power-SUV is het een zeer capabele auto. Je moet ermee gereden hebben om dat te begrijpen. Denk ik.