Zware EV's slopen het wegdek, aldus bouwer van zware EV's

Als we over één ding niet met elkaar in discussie hoeven te gaan, dan is het wel het feit dat elektrische auto's ongelooflijk zwaar zijn. Waar we nog wel over kunnen praten is of dat gewicht allemaal wel nodig is en hoe zich dat verhoudt tegenover de schade aan het wegdek. Kom d'r maar in CEO William Li van Nio, maker van zware EV's.

Er is een trend gaande in de wereld van elektrische auto's. Ze worden namelijk steeds een beetje zwaarder. Niet omdat ze van gietijzer gemaakt worden, maar omdat de actieradius omhoog moet. Dat kan op dit moment maar op één manier: meer accucellen, een groter accupakket. Toch zouden we iets kritischer moeten gaan kijken naar deze eenvoudige oplossing, want deze tendens heeft meer gevolgen dan alleen gewicht.

De vierde macht van de aslast

"Sommige auto’s zitten vol met accu’s van 120 kWh die 700 tot 800 kilogram wegen. Het gewicht maakt voor de auto zelf niet zoveel uit, maar heeft iemand wel eens berekend wat de gevolgen voor de wegen zijn?", verklaart CEO William Li van Nio tijdens een congres in Wuzhen, China. "Bij 1,2 keer het gewicht is de schade aan de weg 2,07 keer zo groot", verklaarde hij op basis van de vierde-machtswet die stelt dat de schade aan het wegdek evenredig met de vierde macht van de aslast.

Tegelijk lijkt de claim van Li vooral een preek voor eigen parochie, want volgens hem wegen de accupakketten van Nio's zo'n 400 tot 500 kilo. Dat betekent dat ze voor aanzienlijk minder schade aan het wegdek zorgen dan andere EV's. In theorie dan. De topman stelt daarnaast dat Nio de kleinere accupakketten heeft omarmt, maar de nadelen ervan niet per se accepteert. Het bedrijf zoekt naarstig naar andere oplossingen om onder andere de actieradius hoog te houden.

Gewicht is een probleem, maar...

Li heeft onomstotelijk een punt dat het toenemende gewicht van EV's uiteindelijk niet de meest optimale oplossing is. Maar of het aanhalen van schade aan wegen daarbij nu de slimste manier is om dit duidelijk te maken is? Onderzoeken wijzen namelijk uit dat personenauto's niet of nauwelijks impact hebben op de slijtage van asfalt. Pas als het voertuiggewicht boven de 7,5 ton uitkomt, begint de ellende. Voordat een beetje EV dat gewicht aantikt, mag je er toch niet meer in rijden, want dan spreken we over vrachtwagens...

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