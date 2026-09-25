22-jarige Nederlandse jongen koopt Aventador SVJ

Af en toe moet je jezelf verwennen. Voor de één is dat een McFlurry op de vrijdagmiddag, voor de ander een Lamborghini Aventador SVJ. Verschil moet er zijn.

Succes moet je vieren. Vind ik tenminste. In Nederland is er toch al gauw een “Waar doet ‘ie het van”-cultuurtje. En dat laatste zal ongetwijfeld ook naar voren komen bij deze jongeman en zijn nieuwste Lamborghini .

De 22-jarige Bram Konings heeft namelijk een Lamborghini Aventador SVJ gekocht. Konings begon al op 15-jarige leeftijd met ondernemen in de e-commerce. Daarnaast bouwde hij een community op rondom dit onderwerp. Dat heeft hem geen windeieren gelegd.

Autogeschiedenis

Zijn eerste supercar kocht hij in 2025, een McLaren 570S. In maart van dit jaar kwam daar een daily driver bij in vorm van een Audi RS Q8 met Urban-goodies. Fast forward naar mei en de McLaren moest ruimte maken voor een Lamborghini Huracán Performante Spyder. Nog een keer fast forward naar het heden en aan de collectie is nu een rode Lamborghini Aventador SVJ met Gintani-uitlaat toegevoegd. Het kan verkeren.

In een relatief korte periode is Konings lekker gaan shoppen als het om auto’s gaat. De nieuwste aanwinst betreft een Aventador SVJ uit 2021 met een catalogusprijs van 573.719 euro. Naar eigen zeggen wilde de 22-jarige ondernemer het geld apart zetten om te investeren in vastgoed, maar het werd uiteindelijk een V12 Lamborghini.

Van de Aventador SVJ zijn 900 dichte exemplaren en 800 open exemplaren gemaakt. Een gelimiteerde oplage dus. Konings wil er geen kilometervreter van maken, hij zegt de auto alleen voor speciale ritjes te bewaren. Als je een beetje zuinig bent valt er op termijn vast nog wat te verdienen aan zo’n aankoop. Kijk naar de Murciélago SV , die uiteindelijk ook tonnen in waarde is gestegen.

En zeg nou zelf. Een atmosferische 6.5 liter V12 met dat geluid is toch een stuk leuker dan een stel stenen. Verstandiger? Nee, dat niet. Maar als je 22 bent, heb je in principe nog een heel leven voor je om genoeg verstandige keuzes te maken. Hoppa!

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