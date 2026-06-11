RTL 7 zendt NIET de 24 Uur van Le Mans uit: zo kun je wel kijken

Met de GP van Monaco en de Indy 500 achter de rug is er nog één race dit jaar te gaan om de Triple Crown compleet te maken: de 24 Uur van Le Mans. Het ruim 13 kilometer lange Circuit de la Sarthe is voor de 94e keer het decor voor een dag lang racen. Wat is er dit jaar anders, welke Nederlanders doen er mee en waar kun je de 24 Uur van Le Mans 2026 kijken? Je leest het hieronder!

Wanneer wordt de 24 Uur van Le Mans 2026 verreden?

Het is je misschien ontgaan, maar er wordt druk gereden in Le Mans door de raceteams. De belangrijkste sessies moeten echter nog komen. Hier volgt een tijdschema van de rest van het raceweekend.

Donderdag 11 juni

20:00 uur - 20:20 uur: Hyperpole-kwalificatie 1 LMP2 en LMGT3

20:35 uur - 20:50 uur: Hyperpole-kwalificatie 2 LMP2 en LMGT3

21:05 uur - 21:25 uur: Hyperpole-kwalificatie 1 Hypercar

21:40 uur - 21:55 uur: Hyperpole-kwalificatie 2 Hypercar

23:00 uur - 00:00 uur: Vrije training

Zaterdag 13 juni

16:00 uur: Start 24 Uur van Le Mans 2026

Zondag 14 juni

16:00 uur: Finish 24 Uur van Le Mans 2026

Waar kan ik de 24 Uur van Le Mans 2026 kijken?

Andere jaren kon je bij Talpa terecht voor de 24 Uur van Le Mans via RTL 7 of Videoland. De televisierechten voor de 24-uursrace zijn echter verschoven van Talpa naar Warner Bros. Discovery. Dit betekent dat de volledige race in Nederland live te volgen is via streamingdienst HBO Max en op de lineaire zender Eurosport.

Je kunt ook de WEC sponsoren door te kijken via WEC+. Hier betaal je wel 20 euro voor als je het Le Mans-weekend wilt kijken of 49,99 euro voor een jaarabonnement. Je krijgt er dan wel weer live-data en onboardcamera's bij.

Welke Nederlanders doen mee aan de 24 Uur van Le Mans 2026?

Van de 62 auto’s (18 Hypercars, 19 LMP2’s en 25 LMGT3’s) die meedoen aan de legendarische race dit jaar worden er maar zeven auto’s bestuurd door Nederlanders. In de hoofdklasse keren twee bekende namen terug: Nyck de Vries en Robin Frijns. Renger van der Zande rijdt niet meer voor Cadillac in de hoofdklasse, maar bij een LMP2-team.

Verder maak Richard Verschoor zijn debuut op Le Mans. De ex-F2-coureur is onderdeel van de McLaren-opleiding dat volgend jaar aan de Hypercar-klasse gaat meedoen. Hopelijk mag Verschoor dan instappen in de hoofdcategorie. Voor de Verstappen-fans: Verstappen Racing doet niet mee. Hier vind je de volledige inschrijflijst , maar hieronder kun je zien welke Nederlanders er meedoen en in welke auto ze rijden.

Hypercar

Nyck de Vries - #7 Toyota GR - Toyota TR010 Hybrid

Robin Frijns - #20 BMW M Team WRT - BMW M Hybrid V8

LMP2

Renger van der Zande - #3 DKR Engineering - Oreca 07-Gibson

Richard Verschoor - #30 Duqueine Team - Oreca 07-Gibson

Job van Uitert - #28 IDEC Sport - Oreca 07-Gibson

LMGT3

Nicky Catsburg - #33 TF Sport - Corvette Z06 LMGT3.R

Lin Hodenius - #79 Iron Lynx - Mercedes-AMG LMGT3

Wie zijn de kanshebbers voor de eindoverwinning?

Porsche en Lamborghini in ieder geval niet. Zij zijn afgelopen jaar gestopt met hun Hypercar-programma's. Zonde! Wie dan wel gaat winnen? Tja, dat blijft altijd lastig zeggen bij een 24-uursrace, zeker die van Le Mans. De race is het absolute hoogtepunt van het WEC-seizoen waardoor teams er alles aan doen om een voordeeltje te halen. Dat doen ze bijvoorbeeld door zich in te houden tot het weekend van Le Mans. De auto’s krijgen namelijk te maken met Balance of Performance.

De BoP is ieder jaar weer voer voor discussie. Om dat dit jaar wat te drukken, heeft raceorganisatie Automobile Club de l'Ouest (ACO) ervoor gekozen om de extra gewichten per auto niet openbaar te maken. Zo kunnen we natuurlijk al helemaal geen voorspelling doen.

Dan kijken we maar naar de nabije historie. Sinds de nieuwe regels regeert Ferrari. Het steigerende paard won alle drie de edities sinds hun terugkeer. Je kunt de Ferrari 499P dus zeker niet uitvlakken voor een volgende winst. Kijk naar dit WEC-seizoen, dan moet je BMW en Toyota in de gaten houden. Zij wonnen de twee voorgaande WEC-races (de 6 uur van Imola en de 6 uur van Spa-Francorchamps). Daarmee staat BMW bovenaan in het kampioenschap, gevolgd door Toyota en Ferrari. Op grote afstand volgen Aston Martin en Alpine.

Dus, wie kunnen er winnen? Zeg maar één van de Hypercars, dus: Toyota, Cadillac, BMW, Genesis, Alpine, Ferrari, Peugeot of toch Aston Martin met de heerlijk klinkende Valkyrie. Het V12-monster doet niet mee aan het Hypercar-kampioenschap, maar kan natuurlijk wel als eerste over de meet komen na 24 uur. De 007-auto (toepasselijke naam hè?) werd op Spa-Francorchamps bijvoorbeeld al vierde.

Ga jij er dit weekend voor zitten?

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