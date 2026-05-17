24 Uur van Nürburgring 2026: de race in 10 video's

Zojuist is het zwart-wit geblokte vlag gewapperd om een einde te maken aan de ADAC RAVENOL 24 uur van de Nürburgring 2026. Ook deze editie van de legendarische race heeft geleverd. Niet in de laatste plaats door de aanwezigheid van Max Verstappen.

Ik kan me voorstellen dat je niet alle 86.400 seconden van de autosportwedstrijd hebt gekeken. Daarom geef ik je een korte samenvatting van de race met tien aanvullende beelden. Zo ben je toch bij, maar heb je er niet je zaterdag en zondag voor opgegeven.

Meteen drama bij de start en in ronde 1

Direct bij aanvang van de 24-uursrace gaat het feest los. De groene Lamborghini blijkt een valse start te maken waarvoor hij een flinke penalty krijgt. Later deelt de teammaat van Verstappen, de Red Bull Lamborghini aan. De Huracan GT3 EVO2 krijgt hierdoor een lekke band en valt ver terug.

Verstappen zorgt direct voor actie

Bij zijn eerste stint zijn alle ogen gericht op Max Verstappen. Hij begint maar meteen compleet op de limiet. En bijna erover. Verstappen snijdt naar eigen zeggen wat te scherp aan voor Pflanzgarten III. In plaats van een zijwaartse lift, komt de vooras van de grond en land op het gras. Verstappen weet zijn AMG GT3 ternauwernood uit de muur te houden.

Verstappen-protège pakt de leiding, maar crasht hard

Thierry Vermeulen is de zoon van Raymond Vermeulen, die dan weer de manager is van de Verstappens. Vermeulen junior rijdt in een Ferrari 296 GT3 Evo en komt zelfs aan de leiding te liggen. Helaas is zijn avontuur aan kop van korte duur. Bij het inhalen van een tragere auto komt Vermeulen deels op het gras, verliest de grip op de achteras en vliegt hard de vangrails in.

En zo ziet de gehavende Ferrari er in de paddock uit.

Nog meer kanshebbers vallen weg

In de uren erna vallen er verschillende kanshebbers voor de eindoverwinning uit. Vooral de uitvalbeurt van de Porsche 911 GT3 R van Manthey valt op. De auto met racenummer 911 heeft de hoog aangeschreven coureur Kevin Estre achter het stuur wanneer het mis gaat. In Brünnchen II (YouTube-corner) glijdt Estre uit over een oliespoor, belandt in de vangrails en maakt hiermee een einde aan de race voor de Manthey-auto.

Mercedes AMG GT3 vs Mercedes AMG GT3

Ondanks de leidende positie van twee eigen auto’s maakt Mercedes in de avond en nacht nog geen keuze voor welk team de voorkeur krijgt. Daardoor komt het tot een aanvaring tussen de #3 en #80 auto’s. Het gaat hieronder maar net goed, maar beide auto’s kunnen door.

BMW M3 Touring 24H steelt harten

De snelle station kon op voorhand al rekenen op genoeg media-aandacht en support van het publiek. Daar voegt Jens Klingmann nog wat aan toe. Wanneer Max Verstappen hem inhaalt, doet hij dit hieronder.

Overigens is de snelheid van de stationraceauto gaan grap. De M3 Touring op basis van de M4 GT4 is sneller dan de basisversie en weet zelfs op een moment de twee leidende AMG GT3’s in te halen.

Zwaarste crash van de 24 Uur van Nürburgring 2026

De dikste klapper vindt plaats op het snelste deel van het circuit: het lange rechte stuk genaamd Döttinger Hohe. Halverwege het rechte deel terug richting de GP-Strecke gaat het mis voor de Aston Martin Vantage AMR GT3 met racenummer 37. Eén van de banden geeft de geest waardoor de AM direct linksaf de vangrail instuurt. De coureur wordt naar het ziekenhuis gebracht en blijkt gelukkig ongedeerd.

Verstappen blijft wakker

Vanaf het moment dat het Verstappen-team in aanvaring komt met de Mercedes-broeders van auto #80, bouwt de #3 zijn voorsprong uit. Het lijkt haast van zelf te gaan en Verstappen lijkt af te stevenen op overwinning bij zijn intrede. De F1-coureur moet wel alert blijven, blijkt uit onderstaande beelden.

Verstappen valt uit!

Met ruim twintig uur achter de rug is er geen vuiltje aan de lucht voor het Mercedes-AMG Team Verstappen Racing. Tot plots de net ingestapte coureur Juncadella het tempo flink verminderd en wordt ingehaald. De AMG GT3 komt in een slakkengangetje binnen. Er blijkt een probleem te zijn met de aandrijfas en de ABS-sensor. In de ronde naar de pitstraat zou er nog meer schade zijn aangebracht aan de auto.

De monteurs gaan nog aan het werk om de Merc terug de baan op te sturen, maar het mag niet baten. Wat een kwartier geleden nog leek op een perfecte 24-uursrace verandert in een teleurstelling.

Mercedes-AMG wint!

Voor het eerst in tien jaar gaat de grootste beker van de 24 Uur van de Nürburgring weer naar Affalterbach. De winst gaat niet naar Verstappen Racing, maar naar de zusterauto van Mercedes-AMG Team RAVENOL met nummer 80. Coureurs Maro Engel, Luca Stolz, Fabian Schiller en Maxime Martin houden de eer hoog voor AMG.