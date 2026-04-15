Politie flitst vandaag 24 uur lang! Hier staan de flitsers

Heb jij er op de weg al wat van gemerkt? Het kan je door de karrevracht aan nieuwsberichten niet zijn ontgaan: we zitten midden in de Europese flitsmarathon van Roadpol! Wij doen als Autoblog uiteraard mee aan de nieuwsdeling rondom dit onderwerp. Zeker vandaag, want vandaag is de ultieme flitsdag voor de Europese agent.

Het is vandaag namelijk de 24 Uur van het Flitsen. Oké, zo noemen ze het officieel niet, maar het klinkt wel leuker dan de Speed Marathon, toch? Hoe dan ook, vandaag woensdag 15 april, zijn er al vanaf 06:00 uur agenten op locatie om extra te controleren op de snelheid van weggebruikers. Dit doen ze tot, je raadt het al, donderdag 16 april om 06:00 uur. Het doel is duidelijk: zoveel mogelijk hardrijders pakken en wijzen op hun levensgevaarlijke rijgedrag. Of zoiets.

We zijn voor je in de flitsapps en -websites gedoken om een lijstje samen te stellen met daarin de actieve flitspalen en mobiele flitsers in Nederland. Gedurende de dag zullen we het lijstje updaten zodat je precies weet waar er wordt gecontroleerd. Ik durf niet te beloven dat het helemaal waterdicht is, maar hé: als jij straks een agent met een lasergun tegenkomt op een plek die hieronder nog niet beschreven staat, laat het dan even hieronder weten! Daar doe je ons en je mede-Autoblog-lezers een dienst mee.

Mobiele flitsers

A1

Amersfoort - Eemnes 37.1

A1

Hengelo - Deventer 113.6

A2

Grens met België - Maastricht 271.0

A2

Echt - Maastricht 228.9

A2

Echt - Weert 219.2

A7

Sneek - Heerenveen 132.5

A12

Arnhem - Ede 108.9

A12

Utrecht - Gouda 42.2

A15

Rotterdam - Maasvlakte 46.2

A15

Nijmegen - Ochten 151.1

A28

Zwolle - Amersfoort 63.1

A37

Hoogeveen - Grens met Duitsland 12.5

A50

Apeldoorn - Zwolle 221.3

A67

Eindhoven - Venlo 63.1

N14

Leidschendam - Den Haag 11.2

N242

Beide richtingen 42.9

N257

Beide richtingen 3.5

N263

Beide richtingen 15.7

N273

Beide richtingen 53.7

N289

Beide richtingen 32.1

N302

Beide richtingen 107.5

N308

Beide richtingen 54.6

N310

Beide richtingen 95.4

N314

Beide richtingen 27.2

N340

Beide richtingen 56.7

N348

Beide richtingen 59.2

N351

Beide richtingen 38.3

N366

Beide richtingen 33.2

N375

Beide richtingen 14.9

N395

Beide richtingen 4.6

N458

Beide richtingen 48.7

N620

Beide richtingen 4.0

Flitspalen

A1

Amsterdam Amersfoort

Baarn - Amersfoort-West 37,1

A1

Apeldoorn Hengelo

afrit Voorst - Twello 93,0

A2

Maastricht Eindhoven

Sint Joost - Maasbracht 219,2

A2

Eindhoven Maastricht

Echt - Born 228,9

A2

Belgische grens Maastricht

de Belgische grens - Eijsden 271,0

A4

Amsterdam Den Haag

Hoofddorp-Zuid - knp. Burgerveen 15,9

A4

Rotterdam Antwerpen

Dinteloord - Steenbergen 223,3

A7

Heerenveen Afsluitdijk

Joure-West - Sneek-Oost 132,5

A12

Den Haag Utrecht

knp. Prins Clausplein naar de A4 richting Delft - Zoetermeer-Centrum 8,4

A12

Utrecht Arnhem

Houten-Oost - Bunnik 66,5

A12

Arnhem Utrecht

afrit Oosterbeek - knp. Maanderbroek naar de A30 richting Barneveld 108,9

A15

Nijmegen Gorinchem

Andelst - Dodewaard 151,1

A15

Rotterdam Europoort

de Botlektunnel - Spijkenisse 46,2

A16

Rotterdam Breda

Zwijndrecht - de Drechttunnel 33,2

A28

Zwolle Groningen

De Wijk - Zuidwolde 125,4

A28

Zwolle Amersfoort

afrit Epe - Harderwijk 63,1

A37

Hoogeveen Duitse grens

Nieuwlande - Oosterhesselen 12,5

A50

Apeldoorn Zwolle

Epe - Heerde-Zuid 221,3

A67

Eindhoven Venlo

afrit Panningen - Venlo-Noordwest 63,1

Laatste update: 11:00

Bronnen: Flitsmeister, ANWB