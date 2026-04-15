Politie flitst vandaag 24 uur lang! Hier staan de flitsers
Heb jij er op de weg al wat van gemerkt? Het kan je door de karrevracht aan nieuwsberichten niet zijn ontgaan: we zitten midden in de Europese flitsmarathon van Roadpol! Wij doen als Autoblog uiteraard mee aan de nieuwsdeling rondom dit onderwerp. Zeker vandaag, want vandaag is de ultieme flitsdag voor de Europese agent.
Het is vandaag namelijk de 24 Uur van het Flitsen. Oké, zo noemen ze het officieel niet, maar het klinkt wel leuker dan de Speed Marathon, toch? Hoe dan ook, vandaag woensdag 15 april, zijn er al vanaf 06:00 uur agenten op locatie om extra te controleren op de snelheid van weggebruikers. Dit doen ze tot, je raadt het al, donderdag 16 april om 06:00 uur. Het doel is duidelijk: zoveel mogelijk hardrijders pakken en wijzen op hun levensgevaarlijke rijgedrag. Of zoiets.
We zijn voor je in de flitsapps en -websites gedoken om een lijstje samen te stellen met daarin de actieve flitspalen en mobiele flitsers in Nederland. Gedurende de dag zullen we het lijstje updaten zodat je precies weet waar er wordt gecontroleerd. Ik durf niet te beloven dat het helemaal waterdicht is, maar hé: als jij straks een agent met een lasergun tegenkomt op een plek die hieronder nog niet beschreven staat, laat het dan even hieronder weten! Daar doe je ons en je mede-Autoblog-lezers een dienst mee.
Mobiele flitsers
A1
Amersfoort - Eemnes 37.1
A1
Hengelo - Deventer 113.6
A2
Grens met België - Maastricht 271.0
A2
Echt - Maastricht 228.9
A2
Echt - Weert 219.2
A7
Sneek - Heerenveen 132.5
A12
Arnhem - Ede 108.9
A12
Utrecht - Gouda 42.2
A15
Rotterdam - Maasvlakte 46.2
A15
Nijmegen - Ochten 151.1
A28
Zwolle - Amersfoort 63.1
A37
Hoogeveen - Grens met Duitsland 12.5
A50
Apeldoorn - Zwolle 221.3
A67
Eindhoven - Venlo 63.1
N14
Leidschendam - Den Haag 11.2
N242
Beide richtingen 42.9
N257
Beide richtingen 3.5
N263
Beide richtingen 15.7
N273
Beide richtingen 53.7
N289
Beide richtingen 32.1
N302
Beide richtingen 107.5
N308
Beide richtingen 54.6
N310
Beide richtingen 95.4
N314
Beide richtingen 27.2
N340
Beide richtingen 56.7
N348
Beide richtingen 59.2
N351
Beide richtingen 38.3
N366
Beide richtingen 33.2
N375
Beide richtingen 14.9
N395
Beide richtingen 4.6
N458
Beide richtingen 48.7
N620
Beide richtingen 4.0
Flitspalen
A1
Amsterdam Amersfoort
Baarn - Amersfoort-West 37,1
A1
Apeldoorn Hengelo
afrit Voorst - Twello 93,0
A2
Maastricht Eindhoven
Sint Joost - Maasbracht 219,2
A2
Eindhoven Maastricht
Echt - Born 228,9
A2
Belgische grens Maastricht
de Belgische grens - Eijsden 271,0
A4
Amsterdam Den Haag
Hoofddorp-Zuid - knp. Burgerveen 15,9
A4
Rotterdam Antwerpen
Dinteloord - Steenbergen 223,3
A7
Heerenveen Afsluitdijk
Joure-West - Sneek-Oost 132,5
A12
Den Haag Utrecht
knp. Prins Clausplein naar de A4 richting Delft - Zoetermeer-Centrum 8,4
A12
Utrecht Arnhem
Houten-Oost - Bunnik 66,5
A12
Arnhem Utrecht
afrit Oosterbeek - knp. Maanderbroek naar de A30 richting Barneveld 108,9
A15
Nijmegen Gorinchem
Andelst - Dodewaard 151,1
A15
Rotterdam Europoort
de Botlektunnel - Spijkenisse 46,2
A16
Rotterdam Breda
Zwijndrecht - de Drechttunnel 33,2
A28
Zwolle Groningen
De Wijk - Zuidwolde 125,4
A28
Zwolle Amersfoort
afrit Epe - Harderwijk 63,1
A37
Hoogeveen Duitse grens
Nieuwlande - Oosterhesselen 12,5
A50
Apeldoorn Zwolle
Epe - Heerde-Zuid 221,3
A67
Eindhoven Venlo
afrit Panningen - Venlo-Noordwest 63,1
Laatste update: 11:00
Bronnen: Flitsmeister, ANWB