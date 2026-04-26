25 jaar MINI: een moderne klassieker?

BMW blikt terug op een kwart eeuw van hun MINI, wat weer een herboren versie is van de inmiddels 60 jaar oude Mini. Daarom ook vanuit Autoblog een dikke gefeliciflapstaart en een terugblik op de laatste 25 jaar.

In Europa is de jacht op de perfecte kleine auto altijd gaande. In vele grote Europese steden is er nou eenmaal omwille van historische bouwstijlen vaak ruimtegebrek. Auto's moeten dus niet zo groot worden dat je je kont niet meer kan keren (vraag je eens af hoe goed dat gaat anno 2026). In de jaren '60 kwam een baanbrekend autootje om dit doel te bereiken.

Classic Mini

Alec Issigonis ontwierp voor de Britse autogrootmacht BMC een piepkleine auto die optimaal gebruik maakte van de ruimte. Het ding van slechts drie bij anderhalve meter had de motor extreem ver naar voren zitten en de wielen op de hoeken, waardoor zo'n tachtig procent van het vloeroppervlak gebruikt kon worden voor inzittenden en bagage. De Mini was geboren en werd door veel BMC-merken verkocht om het absolute icoon te worden van de Britse auto-industrie. Verstandig, goedkoop, bereikbaar, leuk: hij had alles.

Net als de Kever en Eend was de Mini onsterfelijk. Nieuwe generatie? Nee joh, gewoon het oermodel verbeteren. Een leuk feitje dat altijd het vermelden waard blijft: in 1980 moest de Austin Mini Metro een moderne invalshoek worden voor de Mini, maar de Mini werd niet uit productie gehaald. Dat leverde op dat de Metro bleef bestaan tot 1998, terwijl de Mini het pas in 2000 voor gezien hield. Zo populair was de Mini tot zijn laatste adem.

New MINI

Toch weet je eigenlijk dat het model lang niet zo goed scoort als nodig en bovendien werden zaken als veiligheid en moderne luxe een serieuze issue voor de Mini. Rover Group wilde de Mini nog wel tot in de treurnis bouwen, maar BMW nam de tent over in 1994 en was er minder sentimenteel over. Er moest een nieuwe Mini komen. Het is het vermelden waard dat het idee van een nieuwe Mini niet volledig uit BMW komt: ideeën voor nieuwe Mini's waren er veelvuldig in de ontwerpstudio van Rover. Een voorbeeld daarvan is onderstaande Mini ACV30 uit 1995, die in 1997 getoond werd. Grappig genoeg ontworpen door Adrian van Hooydonk, maar het werd al snel duidelijk dat dit geen nieuwe Mini zou worden.

De Mini ACV30 keek misschien net een beetje té veel terug naar het verleden. Te ver de toekomst in kijken werd echter ook niks. Een ander concept uit 1997 was ontworpen door Rover-designer Oliver Le Grice. Hier is juist bijna niks aan te herkennen wat op de originele Mini lijkt. Behalve de geest ervan. Modern voor zijn tijd, slim ontworpen en een moderne invalshoek op de kleine stadsauto. Het was een leuk idee, maar niet helemaal wat BMW in gedachte had voor de nieuwe Mini.

MINI Hatch (R50)

Dat resulteerde in de New MINI die in 1997 ook als concept getoond werd. Waar de designs van Rover vooral het formaat en de geest van de originele Mini wilden omvatten, was het BMW's eigen Frank Stephenson die met een iets grotere hatchback kwam. Duidelijk een modern ding, maar met enorm veel oog voor de originele Mini qua details en afwerking. Het was wel een auto die het idee van de Mini als stadsauto een beetje verving door het zijn van een wat groter model dat een breder publiek moest aanspreken. Rover en BMW kwamen er initieel niet helemaal uit wat de nieuwe Mini moest worden. Pas in 2000, toen BMW Rover verkocht, hield BMW enkel Mini uit deze deal en had het merk zelf de beslissing te maken over de New MINI. Aangezien BMW het zich al helemaal voor zich zag en het concept van de MINI zo in productie kon, gaf BMW het groene licht aan de fabriek in Oxford om de MINI te gaan bouwen in 2001.

Saillant detail: toen het designteam klaar was om het uiteindelijke kleimodel van de MINI aan de directeurs te tonen, besefte Stephenson ineens dat er geen uitlaat op zat. In de korte tijd die hij had vond hij een leeg blikje bier, waar hij de bodem vanaf sleep en de geverfde kant tot metaalkleurig afstripte. Deze werd last-minute achterin de bumper gestoken en het oordeel was dat dit kleimodel volledig ongewijzigd in productie ging. De uiteindelijke vorm van de MINI-uitlaat is dus dezelfde als die van een blikje bier.

25 jaar

Afijn, het akkoord voor de MINI betekende dus dat Oxford begon met deze hagelnieuwe MINI bouwen op 26 april 2001. Dat is, op moment van schrijven, precies 25 jaar geleden. Zoals elke nieuwe auto is het tot op zekere hoogte een gok. Het ontwerp van Stephenson viel in de smaak, maar gaat men het ook daadwerkelijk kopen?

Nou en of. De MINI Hatch (of New MINI, de auto stond vooral bekend als gewoon MINI) was een bullseye. Het was een gouden combinatie tussen herkenbaarheid van de wereldster die de Mini was en gewoon het zijn van een voorwielaangedreven compacte auto van BMW. Technisch kon de MINI dan ook genieten van alles wat BMW te bieden had qua onderstel en stuurgedrag. Opvallend is wel dat de motor die in groottes van 1.4 en 1.6 liter in de MINI kwam te liggen, de Chrysler Tritec was. Dit was een samenwerking tussen Chrysler en Rover. De 1.4 liter Common Rail-dieselmotor kwam dan weer van Toyota. Dat bewijst enigszins dat dit BMW-project toch nog diepgewortelde Rover-genen had.

Onderaan het gamma kwam de MINI One, terwijl de midden- en topversies qua motor en aankleding de historische naam Cooper kregen. In combinatie met geinige trimniveaus als Salt en Pepper (die laatste voor de 'pittige' versies), maar ook edities als de Park Lane. Brits karakter, Duitse techniek.

Cooper S

Het zorgde direct voor een paar extra derivaten. Zo bracht BMW ook de naam Cooper S terug naar de MINI als een hete hatchback die BMW zelf nog niet bouwde. De Cooper S pakte de 'normale' 1.6 maar perste er meer vermogen uit dankzij een supercharger. Het maakt een Cooper S één van de meest karakteristieke hot hatches van zijn tijd. Het leek allemaal een meesterzet te zijn van BMW. Het vernoemen waard voor de ultieme eerste MINI was de JCW GP Kit, een volledig voor het circuit geprepareerde versie met de historische naam John Cooper Works, goed voor 218 pk. Dit werd een gelimiteerde topversie. Ook een cabriolet volgde, met een stoffen vouwdak. Dat bleek een goede compagnon te zijn voor de driedeurs hatchback.

MINI Hatch (R56)

Het leverde op dat de MINI tot en met 2006 vrijwel ongewijzigd in productie bleef, voordat BMW besloot dat er een opvolger moest komen. Hoe verander je een auto die het goed doet vanwege zijn gehele karakter? Nou, eh, niet. De tweede MINI (R56) was vooral een technische revolutie, want qua uiterlijk bleef het allemaal vrijwel hetzelfde. Toch was elk paneel anders en was de auto technisch geüpdatet. De motoren kwamen nu van een nieuwe BMW-familie die samen ontwikkeld was met PSA, de Prince-serie. Deze kwam in de MINI's en BMW 1 Serie te liggen, maar ken je bijvoorbeeld ook van alle middenklassers van Peugeot en Citroën waar VTi en/of THP op staat. Daar heb je vast een mening over.

Toch leek het alsof de MINI onverwoestbaar was qua verkoopcijfers. Ook de tweede generatie bleef succesvol. De Cooper S keerde terug, maar dit keer 'gewoon' met turbo. Er kwam een nieuwe JCW én GP, de 'GP2'. De cabrio bleef en dit was ook de generatie dat BMW een enorme groei van het gamma ambieerde. Er kwam een driedeurs stationwagon genaamd Clubman, een sportievere cabrio genaamd Roadster en daar een coupéversie van, met een dakje dat geïnspireerd was op een honkbalpetje. De Clubman was gematigd succesvol, de andere twee faalden behoorlijk.

MINI Hatch (F56)

Ook de tweede MINI Hatch is van 2006 tot en met 2013 vrijwel ongewijzigd gebouwd en de derde generatie stond alweer te trappelen vanaf 2014. De F56 was een iets forsere evolutie van het originele idee. In grote lijnen herkenbaar, maar met allerlei nieuwe details. Motorisch schopte BMW alle partners eruit en kreeg je hun eigen blokken, de B38 en B48-viercilinder benzines en de B37 diesel. Bovendien stond de MINI op het des tijds nieuwe UKL-platform (Untere Klasse), waar het merk later ook de FWD-modellen als de 2 Serie Tourer, X1 en 1 Serie op ging bouwen.

De F56 begon als driedeurs en ook de cabrio was er weer. De Cooper S was nu een 192 pk sterke versie van de B48, later verschenen ook een nieuwe JCW en JCW GP. Al die vreemde derivaten gingen de deur uit, behalve de Clubman. Dat werd een zesdeurs stationwagon met wel de 'bestelwagendeuren', maar dit keer gewoon vier normale deuren. Daarover gesproken: ook bedacht MINI de verlengde vijfdeurs Hatch. Tot dit punt was elke MINI Hatch een driedeurs, terwijl die carrosserievorm het steeds moeilijker kreeg (en krijgt). Gek doen is grappig, maar werkt vrijwel nooit. Dit wel.

Een noemenswaardige facelift was die van 2018, toen MINI dankzij bijzondere ledlampen een geinige nieuwe set achterlichten bedacht voor de Hatch. Met rode ledlampen was elk achterlicht een helft van de Union Jack, de Engelse vlag. Het was al populair om die volledig op het dak te hebben, maar nu dus ook op de achterlichten. Elk model van MINI volgde dit voorbeeld daarna.

De facelift bracht ons ook de MINI Cooper SE, de allereerste elektrische MINI. Een 184 pk sterke EV die 'prima' specs had voor zijn tijd, maar niet denderend was. Het was wel het eerste bewijs dat MINI zeker bezig was met modellen voor de toekomst, wat prima kan. Nog een facelift voor het hele gamma in 2021 bracht vernieuwingen waardoor de Cooper SE ietsje beter werd en bovendien kort als cabrio geleverd werd. Eén van de weinige elektrische cabrio's, al is die nu ook alweer verdwenen.

Vierde/drie-en-een-halve generatie

Zo jong als 2023 is het debuut van de vierde generatie MINI, de J01. Die elektrische MINI? Dat is nu de maatstaf. Ondanks nog best wat knipogen is het een volledig andere auto met een veel moderner ontwerp. Dit volledig nieuwe elektrische model wordt dan ook in China gebouwd en is de manier om elektrisch MINI te rijden, dit keer met wel wat potentere specs.

Vrees echter niet, de F56 is ook nog steeds in productie. Nu F66 hetende is het een flinke vernieuwing, maar op de welbekende basis. Waarmee dit de derde facelift is voor het model.

Het is dan ook de F66 waar de meest fundamentele veranderingen van de nieuwe Cooper zijn doorgevoerd. Zoals de naam: geen Hatch of MINI Mini meer, het is nu gewoon de MINI Cooper als merk- en modelnaam. Het nieuwe interieur met het grote ronde touchscreen komt ook terug in de F66. De styling is vernieuwd, maar qua proporties nog steeds de F56. Kortom: voor ieder wat wilsch heden ten dage.

Hiep hiep hoera

Dat even als terugblik op 25 jaar MINI. Sinds precies 26 april 2001 wordt de auto gebouwd en de teller loopt nog steeds op. Er zijn inmiddels miljoenen MINI's gebouwd en ook al neemt de populariteit iets af, het einde is nog lang niet in zicht. Het is de herinterpretatie van een icoon, maar de nieuwe MINI begint ook al een legende op zich te worden. Om de oude Mini echt goed op te volgen moet de nieuweling nog 20 jaar mee kunnen. Kijken of dat lukt.