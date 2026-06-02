27-jarige YouTuber neemt überdikke Audi in ontvangst bij Absolute Motors

Je bent jong, je bent YouTuber en je hebt meer dan genoeg knaken op je bankrekening. Wat doe je dan? Precies, dan koop je natuurlijk een dikke Audi.

Onze vrienden van Absolute Motors hebben nu weer een dikke bak afgeleverd aan een succesvolle YouTubert, namelijk Robbie. Aangezien een aanzienlijk deel van onze lezers boomers zijn, zullen we toch even uitleggen wie dat is. Robbie is onderdeel van de Bankzitters, met 1,2 miljoen abonnees een van de grootste YouTube-kanalen van Nederland. Op zijn eigen kanaal heeft hij ook nog eens 590.000 volgers. Intussen verkopen de Bankzitters ook aan de lopende band de Ziggo Dome uit. Lang verhaal kort: deze jongens hebben wel wat te besteden.

De 27-jarige Robbie deed tot op heden niet al te gek qua auto’s. Zo reed hij hiervoor in een Audi A6 55 TFSI. Veel dikker dan de gemiddelde auto van een twintiger, maar voor YouTube-begrippen nog heel bescheiden. Hij heeft ook RS3 gehad, maar het kán gekker. Robbie heeft besloten dat het nu tijd werd voor een echte influencerbak.

Wat is het geworden? Tromgeroffel… een Audi RS Q8. En die is natuurlijk niet standaard. De auto is door Absolute Motors voorzien van een Urban Automotive-bodykit plus velgen in maatje karrewiel. Een wrap mag ook niet ontbreken: de origineel zwarte auto is matgrijs gewrapt. Over motorische tuning wordt niet gesproken, dus we gaan ervanuit dat de RS Q8 nog steeds 640 pk levert. Is ook zat.

Is het een originele keuze? Nou nee, iedere influencer en zijn moeder heeft tegenwoordig een Audi (RS) Q8. Dat beseft Robbie zelf ook en daarom overwoog hij nog om een Aston Martin DBX707 te kopen. Maar de Bankzitter concludeerde dat hij de Aston alleen wilde hebben om origineel te zijn, en is daarom tóch voor de Audi RS Q8 gegaan.

