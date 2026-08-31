In deze stad is de 30 km/u discussie feller dan ooit

Wie vanaf volgende maand met de auto door Nijmegen rijdt, moet op veel meer plekken rekening houden met een maximumsnelheid van 30 km/u. In maar liefst zestig straten gaat de limiet omlaag van 50 naar 30 km/u. Maar juist in deze stad is er veel kritiek op de plannen.

Toen Parijs 30 km/u omarmde , was de toon gezet in Europa. Meer steden volgden, waaronder Nederlandse gemeenten. Amsterdam ging overstag en ook in Rotterdam gingen in juni 2025 de snelheid van 50 km/u naar 30 km/u in 115 straten.

Tot nu toe, op wat geklaag na, gingen die snelheidsverlagingen zonder al te veel heisa. Maar niet iedereen geeft zich zomaar gewonnen aan de 30-gekte. In Nijmegen zijn ze hetzelfde van plan en daar zorgen de maatregelen voor behoorlijk wat discussie onder Nijmegenaren

Lezers van De Gelderlander laten hun mening in ieder geval duidelijk horen. Een veelgehoord argument tegen de maatregel: fietsers zouden op sommige plekken inmiddels harder gaan dan de auto’s.

Een van de reageerders vreest zelfs dat de maatregel voor nieuwe problemen zorgt. Volgens haar worden automobilisten straks links en rechts ingehaald door fietsers en ligt bij een eventueel ongeval vervolgens vooral de verantwoordelijkheid bij de bestuurder van de auto.

Ook wordt gewezen op het gedrag van andere verkeersdeelnemers. Voetgangers en fietsers zouden volgens sommige Nijmegenaren regelmatig zonder goed te kijken de weg oversteken. Alleen de snelheid van auto’s verlagen zou het probleem daarom niet volledig oplossen. Het zijn geen nieuwe argumenten die we horen in de 30-discussie, maar in Nijmegen regent het nu klachten op grote schaal.

‘30 is toch geen snelheid?’

Een automobilist die naar eigen zeggen dagelijks voor zijn werk door de stad rijdt, ziet 50 km/u op sommige plekken al nauwelijks als een realistische snelheid. Met een limiet van 30 km/u wordt de reistijd volgens hem alleen maar langer. Vooral op belangrijke doorgaande wegen is daar weinig begrip voor.

Een maximumsnelheid van 30 km/u betekent natuurlijk niet automatisch dat je overal daadwerkelijk 30 rijdt. Files, verkeerslichten, fietsers en drempels bepalen in de praktijk vaak al hoeveel tempo je kunt maken. In Amsterdam hebben ze tig borden met 30 gecombineerd met flitspalen om automobilisten een soort van te verplichten zich aan de snelheid te houden.

Niet iedereen is tegen

Een beetje nuance dan. Er is ook een groep Nijmegenaren die de verlaging juist toejuicht. Het belangrijkste argument daarbij is verkeersveiligheid ( kuch ). Bij een lagere snelheid is de kans op ernstig letsel bij een botsing kleiner. Volgens voorstanders weegt die winst zwaarder dan de paar minuten extra reistijd.

Ook wordt de automobilist zelf niet helemaal vrijgepleit. Een reageerder stelt dat verkeersdeelnemers misschien wat vaker hun telefoon moeten wegleggen en beter op hun omgeving moeten letten. Een lagere maximumsnelheid lost immers niet elk verkeersprobleem op als weggebruikers ondertussen niet opletten.

De discussie in Nijmegen laat daarmee mooi zien waarom 30 km/u zo’n gevoelig onderwerp is. Voor de één is het een noodzakelijke stap naar veiliger verkeer, terwijl de ander vooral een langere reistijd en meer frustratie ziet.

Foto: De afbeelding boven dit artikel is met AI gegeneerd en schetst slechts een beeld van de brandende discussie die ontstaan is.

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