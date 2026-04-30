Kritiek op 30 km/u toont onderbelicht probleem aan

Je kent het wel: je rijdt de stad in, ziet weer zo’n vers 30-bord en denkt: prima joh, doen we wel even rustig aan. Tot je vijf minuten later nog steeds achter dezelfde rij auto's hangt en je navigatie ineens rood begint te kleuren. Welkom in de praktijk van 30 km/u.

Van nobel plan naar taaie rit

In Amsterdam ging eind 2023 massaal de snelheid omlaag. Het idee daarachter was natuurlijk duidelijk en beter voor iedereen: veiliger verkeer, minder ongelukken, meer leefbaarheid. Allemaal dingen waar niemand tegen is. Ondertussen gebeurt er iets anders. Dit keer kijken we even naar het OV en de problemen die daaruit ontstaan voor niet alleen de mensen die het OV aandurven, maar ook automobilisten die graag op tijd op bestemming komen.

Volgens reizigersorganisatie Rover zijn bussen namelijk fors meer tijd kwijt. Een rit van Amstelveen naar het Leidseplein duurt inmiddels ruim vijf minuten langer. En dat tikt dus door. Want langere ritten betekenen meer bussen en chauffeurs om alles op schema te houden. Alleen: die zijn er niet. Dus wordt er in het aantal ritten gesneden bij vervoerders als GVB en Connexxion. Minder ritten, lagere frequenties, meer wachttijd. Niet echt de beste reclame voor het OV, maar goed.

Steeds minder beweging

En wat doen mensen als het OV minder aantrekkelijk wordt? Juist. Die gaan lekker met de auto. Dus ja, het is niet alleen jouw gevoel: het wordt daadwerkelijk drukker. Meer auto’s op wegen waar je nog maar 30 mag rijden zorgt niet voor rust, maar voor van die heerlijke opstoppingen. Geen klassieke file misschien, maar wel dat eindeloze rollen en vooral: nergens komen.

En dan heb je nog het ultieme stadslevel: vastzitten achter een bus die braaf 30 rijdt en bij elke halte stopt. Optrekken, remmen, knipperlichtje, deuren open… en jij mag weer wachten. Inhalen? Vaak toch een lastig verhaal.

Ondertussen rijdt ook niet iedereen braaf 30, wat het verkeer nog rommeliger maakt. Het resultaat is een soort grijze zone van snelheden waarin niemand echt lekker doorrijdt. En daar zit jij dan. Met je “even snel de stad in”.

Het plan was natuurlijk niet om iedereen te laten verpieteren achter het stuur. Er zouden maatregelen komen: slimmere verkeerslichten, betere doorstroming, prioriteit voor bussen. Alleen… die zijn er nauwelijks. Twee jaar later is het gros van die ingrepen nog steeds niet te zien. Er ligt wel een plan vanuit de vervoerregio, maar de uitvoering gaat op z’n zachtst gezegd niet bepaald vlot.