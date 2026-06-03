33 Chinese SUV’s vatten vlam in grote haven!

Het is weer zover: een grote EV-fik. In de haven van Southampton is een grote brand uitgebroken op een opslagterrein voor nieuwe auto's. Het trieste resultaat? Maar liefst 33 gloednieuwe SUV’s van het Chinese merk Jaecoo zijn in brand gevlogen. De schade? Ruim een miljoen euro.

Buurtbewoners werden vannacht rond half vier wreed uit hun slaap gewekt door luid getoeter en een serie flinke explosies. Het bleken de claxons en accu’s van tientallen hagelnieuwe auto's die geparkeerd stonden aan de West Bay Road in de haven. Omstreeks 04:20 uur lokale tijd rukte de Britse brandweer met groot materieel uit.

De lokale brandweer meent dat er "33 hybride voertuigen" zijn verbrand. De foto boven dit artikel is van dezelfde brandweerlieden. Helaas hebben ze het interessantste deel van de afbeelding afgeknipt. Gelukkig zijn er meer beelden. Als je naar de foto’s hier beneden kijkt, lijkt het om de volledig elektrische Jaecoo 5 EV met dichte grille te gaan. Met een Nederlandse vanafprijs van 32.990 euro is er voor ruim 1 miljoen euro aan EV’s in de as gelegd.

https://x.com/NYCNews24/status/2062161206639513991/photo/1

Blussen met zwaar geschut

De brandweereenheid van Hampshire & Isle of Wight moest flink uitpakken voor de grote brand. Op het hoogtepunt van het incident stonden er 10 brandweerwagens, twee watertankwagens en een hoogwerker rond het terrein. Intussen ontstond er zoveel rook met een volgens omwonenden ‘’penetrante, zure lucht" dat omwonenden urenlang hun ramen en deuren verplicht gesloten moesten houden.

Gelukkig raakte er niemand gewond. Het is nog onbekend hoe de brand is ontstaan. De havendienst van Southampton — met 600.000 verwerkte voertuigen per jaar de grootste autohaven van het Verenigd Koninkrijk — doet samen met de brandweer momenteel volop onderzoek naar de oorzaak.

Foto: Hampshire & Isle of Wight Fire & Rescue Service

Via Daily Mail