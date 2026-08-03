BMW heeft zijn beste motor nóg beter gemaakt met de M440i xDrive Gran Coupé #test

Dit is de BMW M440i xDrive Gran Coupé voor 2026. Hij is snel, praktisch én krijgt een vernieuwde versie van BMW's geliefde B58-zescilinder.



BMW heeft de zes-in-lijn opnieuw onder handen genomen met onder meer poortinjectie naast directe injectie, een grotere turbo, een nieuwe intercooler en een mild-hybridesysteem dat 18 pk en 40 Nm extra ondersteuning levert. Het resultaat is een systeemvermogen van 392 pk, 540 Nm en een sprint naar 100 km/u in slechts 4,4 seconden.



Juist het karakter van deze aandrijflijn maakt indruk. De combinatie van de zijdezachte zes-in-lijn en de razendsnelle ZF-achttrapsautomaat zorgt ervoor dat de auto altijd krachtig aanvoelt. Bovendien profiteert de M440i van iets wat steeds zeldzamer wordt: hij is aanzienlijk lichter dan zijn elektrische broer, de BMW i4. Dat merk je direct in het rijgedrag.



Ook binnenin zit het goed. BMW combineert het nieuwste infotainmentsysteem met fysieke knoppen en de vertrouwde iDrive-controller. Check de video om de gehele rijtest te zien!



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