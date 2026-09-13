Epiq, de nieuwe EV-hit van Skoda #test

De Skoda Epiq is precies zo’n auto waar in Nederland veel vraag naar kan komen: compact, elektrisch en relatief betaalbaar. Hij staat op hetzelfde platform als de Volkswagen ID.Polo, ID.Cross en Cupra Raval, maar krijgt uiteraard zijn eigen Skoda-sausje.



Er komen drie aandrijflijnen. De Epiq 35 krijgt 115 pk en een 38,5 kWh LFP-accu, goed voor ongeveer 310 kilometer WLTP. Dat klinkt acceptabel, maar in de praktijk blijft daar bij slechter weer of hogere snelheden niet extreem veel van over. De Epiq 40 gebruikt dezelfde accu, krijgt 135 pk en kan sneller laden.



Interessanter is de Epiq 55. Die krijgt 211 pk, een 55 kWh NMC-accu en maximaal 430 kilometer WLTP-bereik. Snelladen kan met 105 kW en van 10 naar 80 procent duurt volgens Skoda ongeveer 24 minuten. Daarmee wordt hij meteen een stuk bruikbaarder voor langere ritten.



Praktisch is hij ook. De bagageruimte meet 453 liter en binnenin krijg je onder meer een 13-inch infotainmentscherm, Android Automotive, Apple CarPlay en gewoon weer een aantal fysieke knoppen. De achterbank is voor lange mensen wel krap.



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